Дэвид Линч не исключает продолжения «Твин Пикса»

Так, на вопрос журналиста о том, есть ли какая-то вещь, которая подтолкнет его и сценариста Марка Фроста вернуться в мир сериала, Линч ответил: "Не знаю. Пока об этом слишком рано говорить". А отвечая на уточняющий вопрос о том, не является ли это чем-то, к чему режиссер уже точно никогда не вернется, сказал: "Я научился никогда не говорить: «Никогда»".

В целом же, по мнению Дэвида Линча, сейчас на телевидении очень хорошее время для продолжительных историй.

Напомним, третий сезон «Твин Пикса» вышел в конце мая. Подробнее о продолжении сериала и о том, насколько оно стало удачным, можно прочесть в нашей рецензии.