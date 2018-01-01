Детское Евровидение выиграла Польша. Украина – четвертая

В столице Беларуси Минске 25 ноября состоялся финал детского Евровидения 2018. Победительницей стала представительница Польши.
Об этом сообщают на официальной странице конкурса.
Победила в детском Евровидении 2018 13-летняя Роксана Венгель. Девушка исполнила песню Anyone I Want To Be. По балам жюри она не смогла войти в тройку лидеров. Победу Венгель принесло зрительское голосование. Ранее девушка выиграла первый сезон польского телешоу The Voice Kids.
Вторая строчка в международном конкурсе досталась Франции, третья – Австралии.
Представительница Украины, 11-летняя Дарина Красновецкая, с композицией Say Love заняла четвертое место как по оценкам жюри, так и по оценкам телезрителей.
В 2018 году на детском Евровидении было рекордное количество участников – 20 певцов из двадцати стран.
Примечательно, что ранее Польша отказалась от участия в Евровидении-2019.
Напомним, из-за нехватки средств Национальная общественная телерадиокомпания Украины сначала собиралась отказаться от поездки на детский конкурс в этом году. После публичной огласки в начале августа руководство НОТУ изменило решение, отказавшись только от телеверсии национального отбора.
Фото: facebook.com/junioreurovision