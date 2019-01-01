Дэниел Крейг вернется в нового «Бонда», а Кристоф Вальц – нет

А вот Кристоф Вальц категорически исключил, что еще раз сыграет роль заклятого врага 007, Эрнста Ставро Блофельда. Хотя ему этого и очень хотелось бы, сообщает портал Movie Web.

"Нет, хотя мне очень грустно, но это традиция – должно быть новое имя. Извините, я бы очень хотел", – заявил актер в одном из недавних интервью.

Это действительно так: по сложившейся традиции, ни один из актеров, сыгравших во франшизе роль Блофелда, больше никогда не появлялся в кадре следующих картин об агенте 007. Ни Энтони Доусон, впервые воплотивший образ суперзлодея в фильме «Из России с любовью», ни куда более именитые Дональд Плезенс («Живешь только дважды») и Макс Фон Сюдов («Никогда не говори «никогда»).

Впрочем, может быть, продюсеры франшизы снизойдут к Вальцу и пригласят его в новую, 52-ю по счету картину – все-таки его Блофельд из последнего на данный момент фильма «Спектр» стал одним из наиболее ярких и харизматичных.

Премьера нового фильма запланирована через два года, в ноябре 2019. Кто займет режиссерское кресло, пока не известно, но среди главных претендентов числятся Дени Вильнев («Бегущий по лезвию-2049»), Дэвид Маккензи («Любой ценой») и Ян Демандж («71»).