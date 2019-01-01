Дэниэл Крейг рассказал, кого видит режиссером следующего Бонда

По мнению Крейга, это должен быть канадский постановщик Дени Вильнев, режиссер фильмов «Прибытие» и Blade Runner 2049, который выходит в украинский прокат 5 октября.

На данный момент фильм еще не запущен в производство и, насколько известно, на данном этапе к написанию сценария еще даже не приступали. Все, что известно более-менее точно – это то, что премьера Bond 25 запланирована на 2019 год, а Дэниэл Крейг воплотит образ Агента 007 в пятый и последний раз. Все прочее – слухи.

Например, о том, что в новой серии Бонду будет противостоять слепой злодей. Или детали сюжета: якобы Бонд выходит в отставку, чтобы отомстить за смерть своей возлюбленной. Также циркулировали слухи, что заглавную песню для фильма исполнит Бейонсе.

Кстати говоря, ранее продюсер Бондианы Барбара Брокколи не исключала, что новым режиссером франшизы может стать женщина. Но обошлось без конкретных имен.