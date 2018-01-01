Демоны прошлого: вышел трейлер 3 сезона сериала «Настоящий детектив»

Помимо него, звездами нового сезона станут Мэми Гаммер («Конец тура»), Стивен Дорфф («Где-то») и Кармен Эджого («Фантастические твари»). В качестве режиссера выступит Дэниел Сэкхайм. Премьера 3 сезона состоится в январе 2019 года на HBO.

Напомним, что на днях в совместном заявлении Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Production огласили новость о завершении «Теории большого взрыва».