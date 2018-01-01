Дело Ксены живет: на CW стартует новый фэнтези-сериал для подростков

10 июля на канале CW состоится премьера сериала The Outpost («Авантпост»/«Застава»), действие которого происходит в мифологическом средневековье.
Канал CW известен не только благодаря неубиваемому «Сверхъестественному», но и за счет подростковых сериалов калибром поменьше – сплошь о провинциальных вампирах да оборотнях. «Застава» – один из немногочисленных визитов CW на территорию так называемого high-fantasy – т.е. действие происходит не в декорациях привычного нам мира с элементом фантастики, а в полноценно фантазийном мире.
Главная героиня Тэйлон (Джессика Грин) – единственная представительница расы Чернокровых, которая отправляется на поиски убийц своей семьи.
По пути к титульной заставе она обнаруживает, что обладает суперсилой – так что вполне способна пойти войной на местного диктатора. Последнего, в лучших традициях злодейского стиля, исполняет Майкл Флинн с седым «зализоном» и в белом плаще с кровавым подбоем. «Застава», в свою очередь, продолжает другую традицию – сериалов-«бедных родственников» (одну из главных ролей даже отдали маловостребованной сестре Сьюки Уотерхаус).
Но этому шоу есть чем нас удивить, кроме того, что в его условном средневековье невероятно развита эстетическая стоматология. Дело в том, что даже невнимательный зритель уловит сходство приемчиков Тэйлон с героиней всех девочек 90-х – легендарной Ксеной в исполнении Люси Лоулесс. Возвращение таких сильных (и менее раздетых) женских персонажей в эфирную сетку – безусловная победа активисток, требующих нестереотипного изображения девушек на ТВ.
Напомним, что съемки приквела «Игры престолов», который расскажет о событиях за тысячу лет до времени действия саги «Песнь Льда и Огня», начнутся в октябре 2018 года.