Дело Ксены живет: на CW стартует новый фэнтези-сериал для подростков

Канал CW известен не только благодаря неубиваемому «Сверхъестественному», но и за счет подростковых сериалов калибром поменьше – сплошь о провинциальных вампирах да оборотнях. «Застава» – один из немногочисленных визитов CW на территорию так называемого high-fantasy – т.е. действие происходит не в декорациях привычного нам мира с элементом фантастики, а в полноценно фантазийном мире.

Главная героиня Тэйлон (Джессика Грин) – единственная представительница расы Чернокровых, которая отправляется на поиски убийц своей семьи.

По пути к титульной заставе она обнаруживает, что обладает суперсилой – так что вполне способна пойти войной на местного диктатора. Последнего, в лучших традициях злодейского стиля, исполняет Майкл Флинн с седым «зализоном» и в белом плаще с кровавым подбоем. «Застава», в свою очередь, продолжает другую традицию – сериалов-«бедных родственников» (одну из главных ролей даже отдали маловостребованной сестре Сьюки Уотерхаус).