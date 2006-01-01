«Дэдвуд» восстанет из мертвых в формате полнометражного фильма

Учитывая, что третий и последний сезон завершился на HBO аж в 2006 году, в возможность достойного финала уже мало кто верил. Напомним, что официальной отмены «Дэдвуда» так и не произошло, однако со временем желание снимать 4 сезон у продюсеров отпало, и был найден компромисс – два полнометражных фильма для логического завершения истории.

По крайней мере, один из этих фильмов «случится уже осенью», утверждает Вайгерт, сыгравшая в сериале шоу Бедовую Джейн. «Сейчас строится площадка и утверждаются налоговые льготы на то, чтобы это произошло. Многие актеры подтвердили свое участие. С вероятностью 90% [фильм] наконец-то будет сделан», – говорит она.