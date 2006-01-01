ТЕЛЕКРИТИКА

«Дэдвуд» восстанет из мертвых в формате полнометражного фильма

Культура

…но это не точно. Вернее, если верить озвучившей новость актрисе Робин Вайгерт, вероятность счастливого исхода для сериала – 90%.


Учитывая, что третий и последний сезон завершился на HBO аж в 2006 году, в возможность достойного финала уже мало кто верил. Напомним, что официальной отмены «Дэдвуда» так и не произошло, однако со временем желание снимать 4 сезон у продюсеров отпало, и был найден компромисс – два полнометражных фильма для логического завершения истории.

По крайней мере, один из этих фильмов «случится уже осенью», утверждает Вайгерт, сыгравшая в сериале шоу Бедовую Джейн. «Сейчас строится площадка и утверждаются налоговые льготы на то, чтобы это произошло. Многие актеры подтвердили свое участие. С вероятностью 90% [фильм] наконец-то будет сделан», – говорит она.

Культура

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Напомним, что «Дэдвуд» будет не единственным прецедентом такого компромисса. В мае стало известно, что 4 сезон сериала «Несгибаемая Кимми Шмидт» будет для шоу последним, но параллельно появилась информация о том, что Netflix ведет переговоры с Universal Television о создании полнометражного фильма в качестве финала истории.

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