Даша Астафьева засветилась в финальном трейлере фильма «Бобот и Энергия Вселенной»

Какую роль сыграла в фильме Даша Астафьева, сложно предугадать, но, судя по образу, девушка является тренером по пляжному виду спорта.

«Когда мы думали об идее фильма, для нас важным было показать, что каждый из нас несет ответственность за судьбу мира, который нас окружает. Показать наше классическое нежелание участвовать в важных событиях, а это именно то, что может уничтожить не только одного человека, но и мир в частности. Фильм о том, что каждый человек должен защищать землю на том месте, где она находится, независимо кто ты – супергерой или парень из скаутского лагеря», – комментирует Максим Ксенда, режиссер.

Съемочная группа фильма решила создать прецедент, когда блокбастер такого уровня создан исключительно в Украине. Так, над созданием VFX для ленты работала команда из 100 человек, и все они из Украины.

«Этот фильм станет испытанием для всей VFX-индустрии, ведь фильм полностью сделали наши специалисты... Мне бы очень хотелось, чтобы для украинского зрителя этот фильм стал примером того, что все в жизни возможно сделать, если очень хочешь», – рассказал Алексей Москаленко, генеральный продюсер «Бобота».

Напомним, сюжет ленты рассказывает историю 12-летнего Вадика, которому нужно спасти мир от катастрофы. В результате мощного взрыва на Солнце по всей Земле может исчезнуть электроэнергия. Электромагнитное поле Земли было отключено Мусорщиками, неизвестными существами. На помощь Вадику приходит Бобот – трансформаторная будка, являющаяся носителем Энергии Вселенной.