Дальнейшая судьба байопика о Фредди Меркюри под вопросом

Причина – состояние здоровья режиссера Брайана Сингера («Люди Икс»), которое не позволяет ему продолжить работу над картиной. Какие именно проблемы со здоровьем мучают мистера Сингера, не сообщается.

Конечно же, чиновники студии уверяют, что болезнь режиссера не повлияет на сроки премьеры фильма, которая запланирована ровно через год, на декабрь 2018-го. Представители Брайана Сингера тоже, как могут, успокаивают общественность. «Это личное дело Брайана и его семьи. Брайан надеется вернуться к работе над фильмом вскоре после праздников», - говорится в сообщении, которое распространили представители режиссера.

В то же время, не все так гладко. По информации The Hollywood Reporter, среди продюсеров уже какое-то время ходили разговоры о том, что Сигнера нужно сменить на более покладистого постановщика. Якобы Сингер не сработался со звездой фильма Рами Малеком («Мистер робот»), который играет главную роль – лидера легендарной рок-группы. Причем зачинщиков всех конфликтов как с Малеком, так и со съемочной группой выступал сам режиссер. Причем опоздания на съемочную площадку были для Сингера нормой и во время работы над предыдущими проектами.