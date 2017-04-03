Не только «ДахаБраха»: 7 украинских треков в голливудском кино

Представьте себе: украинцы давно и успешно выступали и продолжают выступать на мировой джазовой сцене. Например, сын украинских эмигрантов Кешаван Масляк – известный авангардист, игравший с прославленными джазменами Михаилом Альпериным и Сергеем Курехиным. (Который, кстати говоря, детство провел в Евпатории.) Или возьмем звезду стиля brass трубача Херба Альперта, чей отец появился на свет под Киевом, в Радомышле.

Да что говорить: даже самый знаменитый голландский джазмен Миша Менгельберг родился в Киеве, где его отец трудился в 1935-1938 годах руководителем оркестра на «Киевской кинофабрике «Украинфильм» – будущей студии им. Довженко. (Киномузыку самого Михаила Карловича можно услышать в антивоенном фильме 1968 года «Враги» режиссера Хьюго Клауса.)

А заложила эту славную традицию уроженка Тульчина, что на Винничине, София Калиш, взявшая на новой родине новую фамилию – Такер. Как исполнительница регтаймов Софи Такер пользовалась большим успехом в Нью-Йорке в 20–30-е годы, а вторую половину жизни посвятила съемкам в кино и на телевидении, где показала себя великолепной комической актрисой. И хотя она снималась на одной площадке с такими поющими звездами, как Джуди Гарланд и Фрэнк Синатра, сама Софи Такер в кадре уже не пела.