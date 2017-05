Не только «ДахаБраха»: 7 украинских треков в голливудском кино

К сожалению, несмотря на то, что многие песни в ее исполнении становились не просто популярными хитами – а символами своей эпохи (как, например, Some Of These Days), голос Софи Такер так и не появился на звуковой дорожке кинопленки. Так, в фильме «Весь этот джаз» Боба Фосса Some Of These Days спела Джессика Лэндж, а They'll Be Some Changes Made в первом сезоне «Подпольной империи» звучит в исполнении Кэти Брайер.

Но зато игру Такер-пианистки можно услышать в саундтреке к «Великому Гэтсби» 2013 года: Коко О использовала в треке Where The Wind Blows сэмпл из песни Софи Oh, You Have No Idea.