Не только «ДахаБраха»: 7 украинских треков в голливудском кино

На прошлой неделе все украинские меломаны и киноманы слились в едином экстазе: во время премьеры очередного эпизода третьего сезона «Фарго» из динамиков зазвучала музыка украинского этно-коллектива «ДахаБраха».
«Телекритика» поздравляет музыкантов с почином и разбирается, какая еще наша музыка украшала саундтреки иностранных фильмов и сериалов. За исключением «ДахиБрахи», которые пока (вроде бы) не собираются никуда уезжать, в первую очередь речь пойдет об эмигрантах в первом поколении – то есть тех, кто родился на территории Украины.
Еще до того, как 28 апреля на официальной страничке группы в Facebook появилась запись, авторам которой с трудом удавалось скрыть ликование: Fargo 3 season, 2 episode. Enjoy! If you know what we mean, социальные сети и так уже бурлили – все, кто успел посмотреть новый эпизод сериала, тут же поспешили поделиться сногсшибательной новостью.
Впрочем, ничего удивительного здесь нет: группа «ДахаБраха» – хорошо известный меломанам всего мира музыкальный бренд, представлявший Украину, кроме прочего, на прошлогоднем фестивале в Гластонбери – одном из наиболее влиятельных музыкальных фестов мира. (Проще перечислить, кто НЕ выступал на Glasto за его почти сорокалетнюю историю.)
Представьте себе: украинцы давно и успешно выступали и продолжают выступать на мировой джазовой сцене. Например, сын украинских эмигрантов Кешаван Масляк – известный авангардист, игравший с прославленными джазменами Михаилом Альпериным и Сергеем Курехиным. (Который, кстати говоря, детство провел в Евпатории.) Или возьмем звезду стиля brass трубача Херба Альперта, чей отец появился на свет под Киевом, в Радомышле.
Да что говорить: даже самый знаменитый голландский джазмен Миша Менгельберг родился в Киеве, где его отец трудился в 1935-1938 годах руководителем оркестра на «Киевской кинофабрике «Украинфильм» – будущей студии им. Довженко. (Киномузыку самого Михаила Карловича можно услышать в антивоенном фильме 1968 года «Враги» режиссера Хьюго Клауса.)
А заложила эту славную традицию уроженка Тульчина, что на Винничине, София Калиш, взявшая на новой родине новую фамилию – Такер. Как исполнительница регтаймов Софи Такер пользовалась большим успехом в Нью-Йорке в 20–30-е годы, а вторую половину жизни посвятила съемкам в кино и на телевидении, где показала себя великолепной комической актрисой. И хотя она снималась на одной площадке с такими поющими звездами, как Джуди Гарланд и Фрэнк Синатра, сама Софи Такер в кадре уже не пела.
К сожалению, несмотря на то, что многие песни в ее исполнении становились не просто популярными хитами – а символами своей эпохи (как, например, Some Of These Days), голос Софи Такер так и не появился на звуковой дорожке кинопленки. Так, в фильме «Весь этот джаз» Боба Фосса Some Of These Days спела Джессика Лэндж, а They'll Be Some Changes Made в первом сезоне «Подпольной империи» звучит в исполнении Кэти Брайер.
Но зато игру Такер-пианистки можно услышать в саундтреке к «Великому Гэтсби» 2013 года: Коко О использовала в треке Where The Wind Blows сэмпл из песни Софи Oh, You Have No Idea.
Инди-фильм хорватского режиссера Горана Дукича с Ши Уигэмом в одной из главных ролей – будущая звезда сериала «Подпольная империя» успел засветиться на тот момент только в одном заметном фильме – «Королях Догтауна», да и то в эпизоде.
Трагикомическое роуд-муви о загробном путешествии молодого человека, который свел счеты с жизнью, но обнаружил, что на том свете дела обстоят еще более уныло, чем на этом, собрало кучу призов на кинофестивалях, но мало известно зрителям. А зря.
Саундтрек к фильму написал Бобби Джонстон, работающий на малобюджетных фильмах, включая хорроры класса В. Помимо песен Joy Division и Дэйла Шэннона, в него вошли три трека Gogol Bordello – Through the Roof 'n' Underground, Huliganjetta и Occurrence on the Border. Отметим, что песни гражданина мира из Киева Евгения Гудзя совсем не потерялись на фоне рок-классики.
Кстати, любителям музыки стоит посмотреть этот фильм еще и ради эпизодической роли Тома Уэйтса: любимец Копполы, Джармуша и Гиллиама снялся в привычной для себя роли забулдыги, спящего прямо посредине дороги – в кадре он рассказывает свою любимую байку про кривое дерево, которое осталось расти, после того как дровосеки срубили прямое и красивое.
Среди украинских академических музыкантов, сделавших карьеру в Америке, не последнее место занимает Эмануэль Акс: Википедия называет его одним из наиболее выдающихся классических пианистов нашего времени. Рожденный в послевоенном Львове в 1949 году, в конце пятидесятых Эмануэль перебрался с родителями сперва в Польшу, а затем в Канаду, пока не осел в Нью-Йорке, где закончил Колумбийский университет.
С начала девяностых годов записи Акса начали звучать в фильмах – самым заметным стал саундтрек к «Талантливому мистеру Рипли» Энтони Мингеллы с Мэттом Деймоном и Джудом Лоу в главных ролях: постоянный композитор Мингеллы Габриэль Яред включил фортепианный квартет Бетховена в исполнении Акса в звуковую дорожку этой весьма успешной ленты. В том же году знаменитый пианист был приглашен для записи музыки к фильму Режиса Варнье «Восток – Запад», который, кстати говоря, снимался в Киеве: Акс солирует в двух треках звуковой дорожки авторства Патрика Дойла. (Вы могли слышать его музыку в «Дневнике Бриджитт Джонс» и «Восстании планеты обезьян».)
Кроме того, Акс появился в роли самого себя во втором сезоне «Моцарта в джунглях» – популярной драмеди от Amazon о закулисной жизни Нью-Йоркской филармонии. Если вы не в курсе, сериал продлен на четвертый сезон, но точная дата премьеры еще не известна.
В последние десятилетия украинцы все чаще и все успешнее интегрируются в Голливуд. Вспомним актрис Милу Кунис и Ольгу Куриленко, режиссера Вадима Перельмана, продюсера JD Zack’а, изобретателя операторских кранов Анатолия Кокуша. Одним из первых успешных «новых голливудских украинцев» стал киевлянин Владимир Хорунжий, переехавший в Америку еще в 1981 году.
Любопытно, что первой серьезной работой в Америке для композитора стал саундтрек к «Санта-Барбаре» – сериалу, который пользовался феноменальным успехом именно в Советском союзе.
Бывало всякое. Иногда его фамилия даже не попадала в титры, как в случае с фантастической комедией «Внутренний космос» Джо Данте, для которой Владимир записывал звуковую дорожку как один из музыкантов. Некоторые фильмы, над которыми работал Хорунжий, иногда даже не попадали в кинотеатры, а выходили сразу на видеокассетах, как «Дети кукурузы 666». А самая известная работа композитора – музыка к мини-сериалу «Лангольеры» по роману Стивена Кинга. По словам самого Хорунжего, после окончания работы над фильмом Король ужасов подписал композитору книгу так: «Спасибо за великолепную работу».
Всего в его портфолио работа над сорока саундтреками, включая сериал «Байки из склепа» и фильм Андрона Кончаловского «Гомер и Эдди» с Вупи Голдбрег и Джеймсом Белуши в главных ролях.
Если проштудировать соответствующий раздел портала imdb.com, трудно удержаться от того, чтобы не воскликнуть вслед за героем Леся Подервянского: «Наши, сынок, всюду были!» Одними из самых заметных кинокомпозиторов пятидесятых-шестидесятых, которые писали музыку к фильмам ужасов, фантастике и прочим фильмам категории В (а в то время фантастика считалась в Голливуде малопочтенным жанром), стал тандем Берта Шеферта и Пола Сотелла. Если Сотелл родился на территории Польши, то Шеферт – уроженец Полтавы, появившийся на свет в начале прошлого века, в 1902 году.
Талантливый эмигрант с задворок Российской империи смог получить высшее музыкальное образование, зарабатывая на жизнь игрой на фортепиано в театре и на радио, пока не получил предложение престижной работы – дирижером в «Карнеги-Холле». Это был счастливый старт его карьеры: далее Шеферт собирает собственный оркестр, который записывается с популярными певцами для ряда музыкальных лейблов, а затем получает приглашение поработать в киноиндустрии.
Объединив усилия с Полом Сотеллом, они записали музыку для десятка фильмов, среди которых такие ставшие уже классическими фильмы ужасов, как «Оно! Ужас из открытого космоса» или «Последний человек на Земле» с Винсентом Прайсом – вы можете помнить последнюю на данный момент экранизацию романа Ричарда Мэттисона «Я – легенда» с Уиллом Смитом, вышедшую на экраны десять лет назад.
Но в истории кино дуэт Шеферта и Сотелла останется благодаря работе с Рассом Мейером, пионером независимого кинематографа. Снятый за смешные деньги в $45 тыс. (при минимальном на тот момент бюджете в 1 млн) феминистский боевик «Скорее, киска! Убей! Убей!» стал не только огромным хитом и артефактом массовой культуры, но и вызвал мощную волну многочисленных подражаний, которая докатилась до нашего времени: вспомним хотя бы «Доказательство смерти» Квентина Тарантино.
Уроженец Кременчуга Дмитрий Зиновьевич Тёмкин номинировался на «Оскар» в общей сложности 22 раза – и четыре статуэтки в итоге унес домой: за ленты «Ровно в полдень», «Высокий и могучий» и «Старик и море». Он писал музыку для фильмов таких общепризнанных киноклассиков, как Фрэнк Капра, Альфред Хичкок, Говард Хоукс. (В частности, для оригинальной версии знаменитого фильма ужасов «Нечто» 1951 года.)
Но в массовой культуре Тёмкин остался, в первую очередь, создателем музыки и песен из легендарных вестернов «Дилижанс», «Ровно в полдень», «Форт Аламо» и «Рио Браво», а также сериала «Сыромятная плеть» с Клинтом Иствудом в главной роли. Этими саундтреками вдохновлялся, в частности, Эннио Морриконе, когда сочинял музыку к спагетти-вестернам Серджио Леоне, которые теперь тоже стали великой классикой мирового кино. А такие песни, как Rawhide (собственно, «Сыромятная плеть») и Stampede из «Красной реки» на долгие годы стали стандартами стиля для исполнителей кантри и рокабилли.