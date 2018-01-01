Что смотреть в кинотеатрах в сентябре

«Телекритика» продолжает каждый месяц знакомить своих читателей с новинками украинского проката.
Джеймс Франко и Кайл Маклахлен примеряют роли злодеев, Билли Боб Торнтон покажет нуарный шик, а созданный Терри Гиллиамом рыцарь печального образа наконец-то доберется до массовых экранов.
сентября
24-летнюю Таиссу Фармигу занесло в спин-офф «Заклятия 2», посвященный демонической монахине, похожей на звезду блэк-метал группы. Действие хоррора происходит в Румынии 1950-х – еще бы чуть-чуть восточнее, и актриса оказалась бы на земле предков (сестры Фармига – Таисса и звезда «Заклятия» Вера, – родились в украинской семье). До сих пор спин-оффы «Заклятия» оказывались хуже основных фильмов, но не исключено, что кукле Аннабель попросту недоставало харизмы, которой с избытком досталось Валаку – центральному антагонисту «Монахини».
Конечно, расходовать свою уникальную мимику и ужимки он будет по-прежнему на джамп-скэры: из-за них даже удалили тизер фильма с YouTube, потому что платформа рассматривает такие сцены как шокирующий контент. Тем не менее, создатель франшизы Джеймс Ван уже рассматривает возможность появления «Монахини 2», а там уж подоспеет и очередное «Заклятие» с потенциалом для новой линии «вбоквелов».
сентября
Никаких улыбок в стиле Джеймса Дина: на этот раз Джеймсу Франко досталась роль злодея, охотящегося на двух братьев: бывшего мошенника (Джек Рейнор) и его приемного брата (Майлз Трюитт), которых, помимо героя Франко, преследует ФБР. Их единственной защитой становится загадочное оружие, ранее принадлежавшее преступникам из параллельного мира. В сочетании с нуарной атмосферой фильма сцены с этим неоновым мега-бластером выглядят весьма впечатляюще. Несмотря на то что для режиссеров Джонатана и Джоша Бейкера (братьев, как можно догадаться) этот фильм является дебютным, за него поручились продюсеры «Очень странных дел» Дэн Коэн и Шон Леви, а саундтрек написали культовые шотландские пост-рокеры Mogwai.
Вышеупомянутому Джеймсу Франко изначально предлагали главную роль в «Хищнике» (четвертой части одноименной франшизы), но он отказался – наверное, это и к лучшему, учитывая, что фантастическим фильмам он приносит неудачу: вспомните хотя бы «Чужого» и «Мир будущего». В итоге передовика по отстрелу хищников сыграл не менее смазливый Бойд Холбрук («Логан»). По сюжету новинки, простой американский школьник нечаянно вынуждает космических охотников вернуться на Землю; за время, прошедшее после событий третьего фильма, они – словно новое поколение смартфонов – стали умнее, мощнее и неубиваемее. Авторы фильма предсказуемо задумываются не об одном, а сразу о двух сиквелах: воистину, только реальное вторжение из космоса может помешать студиям зарабатывать на ностальгии зрителей по фильмам 80-х.
«Производственный ад» – это не только восемь часов в офисе с неработающим кондиционером. Так называют затянувшиеся на долгие годы попытки снять и вывести на рынок фильм – как правило, magnum opus режиссера. О самых печально известных примерах производственного ада снимают отдельные фильмы – так произошло с «Фицкарральдо» Вернера Херцога, по мотивам съемок которого был создан документальный фильм «Бремя мечты»; так вышло и с «Человеком, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама, о котором еще в 2002 году (!) была снята лента «Затерянные в Ла Манче». В мае этого года многострадальный фильм наконец-то показали в Каннах, а первые украинские счастливчики, включая нашего кинокритика, увидели его на Одесском кинофестивале. В сентябре фэнтезийная комедия с Адамом Драйвером и Джонатаном Прайсом выходит в широкий прокат, так что вы сможете сами убедиться, что почти 30-летний донкихотский поход Гиллиама того стоил.
сентября
Фильм «Лондонские поля» заставит вас поверить в невозможное: например, в то, что Кара Делевинь – засаленная домохозяйка из рабочего класса с ребенком на руках. Зато Эмбер Херд, явно вдохновленная ролями Вероники Лейк в 1940-х, вполне достоверно изображает из себя нуарную диву.
Первый самостоятельный фильм Мэтью Каллена, ранее специализировавшегося на клипах для Кэти Перри, – это экранизация сатирического романа Мартина Эмиса о писателе, который 20 лет не может выжать из себя ни строчки, пока не встречает героев пафосного лондонского андеграунда – мошенников и сердцеедок. Главная роль досталась Билли Бобу Торнтону; в трейлере также был замечен Джонни Депп, косплеящий «Заводной апельсин». В целом творение Каллена больше всего напоминает киноадаптацию очередного хардбойлд-комикса – так что ваше отношение к «Лондонским полям» будет зависеть от того, насколько вам мил такой жанр.
сентября
Каких-то полвека назад жанр «юный сирота переживает невероятные готические приключения в доме своего странного дядюшки» был едва ли не самым популярным в детской литературе. Но если большинство таких книг, включая знаменитую повесть «Том и полночный сад», остались в прошлом, «Дом с часами в стенах» Джона Беллэрса не только пережил миллениум, но и получил высокобюджетную адаптацию с Кейт Бланшетт и Джеком Блэком в главных ролях. Их персонажи – могущественные ведьма и колдун, пытающиеся предотвратить подстроенный злыми коллегами конец света. Сценарий адаптирован создателем «Сверхъестественного» Эриком Крипке, а роль злого ведьмака досталась Кайлу Маклахлену, который весьма органичен в образе демонического денди начала XX века. Не ясно лишь, как Элай Рот («Хостел») справится с условно детским фильмом, учитывая, что всем предыдущим его проектам был присвоен взрослый рейтинг R.
В этой детективной комедии речь идет о героях популярного телешоу 80-х, которые один за другим становятся жертвами маньяка-убийцы. В фильме с рейтингом R плюшевые симпатяги ругаются матом, употребляют наркотики, отпускают шутки о сексе и вообще всячески марают честь бренда «Улица Сезам», чьи создатели даже подали в суд на авторов нового фильма. Но вместо того, чтобы сделать скорбные лица и защищаться, компания STX продолжила троллить правообладателей. Режиссер фильма Брайан Хенсон (сын Джима Хенсона – создателя тех самых маппетов, которые еще в 60-х заслужили всенародную любовь), даже «нанял» игрушечного адвоката по имени Фред – этот эталонный образец кризис-менеджмента даже попал в одну из наших недавних подборок гениальных маркетинговых ходов. Распоясавшихся кукол в сентябре на экранах будет много – не забывайте о новом сериале с Джимом Кэрри, – но «Игрушки для взрослых» однозначно уделают его по нахальности.