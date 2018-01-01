Что смотреть в кинотеатрах в сентябре

24-летнюю Таиссу Фармигу занесло в спин-офф «Заклятия 2», посвященный демонической монахине, похожей на звезду блэк-метал группы. Действие хоррора происходит в Румынии 1950-х – еще бы чуть-чуть восточнее, и актриса оказалась бы на земле предков (сестры Фармига – Таисса и звезда «Заклятия» Вера, – родились в украинской семье). До сих пор спин-оффы «Заклятия» оказывались хуже основных фильмов, но не исключено, что кукле Аннабель попросту недоставало харизмы, которой с избытком досталось Валаку – центральному антагонисту «Монахини».

Конечно, расходовать свою уникальную мимику и ужимки он будет по-прежнему на джамп-скэры: из-за них даже удалили тизер фильма с YouTube, потому что платформа рассматривает такие сцены как шокирующий контент. Тем не менее, создатель франшизы Джеймс Ван уже рассматривает возможность появления «Монахини 2», а там уж подоспеет и очередное «Заклятие» с потенциалом для новой линии «вбоквелов».