Что смотреть в кинотеатрах в августе

2 августа в украинский прокат выходят сразу два фильма с Юэном Макгрегором. Первый – это «Зои» Дрейка Доремуса; драма с фантастическим налетом, которая мало чем отличается от двух предыдущих его фильмов («Равные» и «Новизна») – в том смысле, что даже Кристина Агилера в роли секс-робота утонула в этом тоскливом болоте. На наше счастье, Макгрегор явится на экраны еще и в образе повзрослевшего Кристофера Робина, которому любимые игрушки его детства утраивают сеанс гештальт-терапии. Радостно видеть, что Пух, Поросенок, Иа и компания выглядят у Disney как настоящие потрепанные временем куклы, а не как гигантские маршмеллоу. Да и в заглавном герое при желании можно разглядеть намек на его реальный прототип – настоящий Кристофер Робин Милн тяжело переносил тот факт, что его до конца жизни будут ассоциировать с шестилетним ребенком, героем книг его отца; он подвергался травле в школе и страдал от посттравматического расстройства после службы в армии. Но это уже совсем другая история.