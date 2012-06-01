Что смотреть в кинотеатрах в августе

«Телекритика» продолжает каждый месяц знакомить своих читателей с новинками украинского проката.
Киану Ривз уже превращал воду в вино, теперь он воскрешает мертвых. Кроме того, в августе мы увидим Джейсона Стэтхема, гоняющегося за мегаакулой; королеву вечеринок Шер; мрачное будущее, доисторическое прошлое и много-много другого.
августа
2 августа в украинский прокат выходят сразу два фильма с Юэном Макгрегором. Первый – это «Зои» Дрейка Доремуса; драма с фантастическим налетом, которая мало чем отличается от двух предыдущих его фильмов («Равные» и «Новизна») – в том смысле, что даже Кристина Агилера в роли секс-робота утонула в этом тоскливом болоте. На наше счастье, Макгрегор явится на экраны еще и в образе повзрослевшего Кристофера Робина, которому любимые игрушки его детства утраивают сеанс гештальт-терапии. Радостно видеть, что Пух, Поросенок, Иа и компания выглядят у Disney как настоящие потрепанные временем куклы, а не как гигантские маршмеллоу. Да и в заглавном герое при желании можно разглядеть намек на его реальный прототип – настоящий Кристофер Робин Милн тяжело переносил тот факт, что его до конца жизни будут ассоциировать с шестилетним ребенком, героем книг его отца; он подвергался травле в школе и страдал от посттравматического расстройства после службы в армии. Но это уже совсем другая история.
Конвейер «Голодных игр» со скрипом остановился, позволив исполнительнице главной роли эволюционировать до ролей Матери-земли и российской секс-шпионки.Франшиза «Дивергент» тихо испустила дух, пообещав, возможно, возродиться на телевидении – но не на большом экране. Тем временем подросло новое поколение, которому нужны новые герои-сверстники. И «Темные отражения» – фантастическая драма, снятая по популярной серии романов Александры Бракен, – вполне может удовлетворить эту потребность. В ней большинство населения Земли младше 18 лет умерло от неизвестной болезни, а оставшиеся в живых подростки обрели телепатические способности. Происходящие катаклизмы при этом не мешают нормальному ходу полового созревания, и история «Темных отражений» фокусируется на любви юной Руби (Амандла Стернберг, известная по одной из второстепенных ролей в «Голодных играх») и Лиама (Харрис Дикинсон, сыгравший юного Гетти в «Трасте»). Быть может, это и не звучит как заявка на серию фильмов, но и на провал вроде «Пятой волны» с Хлоей Морец, к счастью, не смахивает.
Не путайте: современное ЦРУ набирает в агенты людей с выдающимися подбородками (см. коллективный портрет Джека Райана), а в годы Второй мировой больше ценились парни с пронзительным взглядом. Поэтому роль главного шпиона в новом фильме Бена Левина досталась Полу Радду, взгляд которого как бы говорит: «Ты веришь, что перед этим я снялся в фильме, где могу стать махоньким-махоньким, все равно как мышь… а потом вырасти выше Лаврской колокольни?» Конечно, на самом деле он говорит что-то другое, но в любом случае история реального бейсболиста Морриса Берга, ставшего незаменимым для США разведчиком, – неплохой вариант нетребовательного исторического фильма. Компанию Радду в нем составит заслуженный киношпион Марк Стронг и избавившаяся от проклятия ролей второго плана Сиенна Миллер.
августа
Для начала пройдите небольшой тест: ответьте честно на вопрос, что вы представляете при словах «маленький греческий остров, где все круглосуточно поют песни ABBA»? Если ваш ответ – «рай», то вам безусловно необходимо смотреть продолжение мюзикла «Мамма миа!» 10-летней давности. Если вы ответили «какая-то тайная правительственная тюрьма», то мы с вами солидарны: участие Пирса Броснана, Колина Ферта, Мерил Стрип и Шер в пресловутом «караоке-фильме» – это какое-то нецелевое расходование талантов. Но, как заявляет самый саркастичный критик западного интренета Питер Розенталь, создавший лучшую рецензию на «50 оттенков свободы», «вы можете либо наслаждаться этим мюзиклом, либо и дальше влачить свое жалкое существование как унылый брюзга, которому ничто в этой жизни не приносит удовольствия!»
«Мег» в названии нового блокбастера с Джейсоном Стэтхемом – это не Мег Райан, не Мег Гриффин и даже не Меган Фокс. Это, как поется в хите группы «Кобыла и трупоглазые жабы», «Мегалодон, повелитель империй, мегалодон, командир латимерий» – то есть 25-метровая акула, которая вместо того, чтобы быть полезной обществу (целиком заглатывать яхты коррумпированных политиков, к примеру), решает питаться учеными и прочими безвредными серфингистами. В отличие от недавних прокатных монстров, «Мира Юрского периода» и «Рэмпейдж», «Мег» основан на не слишком раскрученной франшизе – первой книге из одноименной серии Стивена Алтена. В ней уже семь романов, так что не исключено, что «Мег» с нами надолго, а Стэтхем в общественном сознании превратится из перевозчика в буксировщика.
августа
Застенчивый подросток обзаводится фантастическим нано-псом-компаньоном и вместе с ним борется за все хорошее против всего плохого. Держите пять, если представили себе украинский «Фокстер и Макс»; но сейчас речь об «Акселе» – очередной молодежной киберпанковой поделке из Штатов, в которой герой Алекса Ньюстадтера («Колония») обзаводится верным другом с милыми цельнометаллическими лапками, ушками, мордочкой – и зубищами! Понятное дело, друга придется отбивать у сумасшедших ученых, которые с большим удовольствием использовали бы его в качестве четвероногой мясорубки. Новым «Роботом Чаппи» «Аксель» не станет, но одним из крепких подростковых фильмов этого лета – запросто. И да, лучше уж дружба с робо-собаками, чем очередной роман с робо-людьми (да, Дрейк Доремус, это мы тебе).
Насыщенный экшном фильм об эко-активистке из Исландии, решившей усыновить девочку из Украины, недавно открывал Одесский кинофестиваль. Предыдущая картина Бенедикта Эрлингссона, «О лошадях и людях», была фаворитом критиков (на Rotten Tomatoes у нее редкие 100% рейтинга), поэтому на новинку были возложены серьезные ожидания. И «Женщина на войне», снятая в сопродукции с Францией и Украиной, не разочаровала: западных обозревателей покорила не только дон-кихотская (в плане решимости, а не иллюзий) история борьбы Халлы с алюминиевой промышленностью, но и трио украинских певиц. Ирина Данилейко, Галина Гончаренко и Сюзанна Карпенко появляются в кадре как комментаторы, ломающие «четвертую стену», и по мнению критика Variety, это «одна из многочисленных прекрасных деталей этого зрелого фильма, который многим придется по душе».
августа
Крупные студии не очень охотно берут на себя финансирование фильмов о древних цивилизациях – «Апокалипто» был скорее исключением, потому что, ну, Мел Гибсон! жертвоприношения! кровища! Понятно, что с маркетингом таким проектам приходится туго – на главную роль не возьмешь какую-нибудь звезду первого эшелона, супергероика отпадает, да и продакт-плейсмент не впихнешь. Приходится полагаться на сырое обаяние доисторической жизни. Вдохнуть его в «Альфу» призван режиссер Альберт Хьюз (половина творческого дуэта братьев Хьюз, ответственного за фильмы «Из ада» и «Книга Илая»). В «Альфе» раненый охотник встречает раненого волка и решает не уничтожать хищника, а отнести его на руках в безопасное место. Пару ждет много романтических сцен на фоне костра, рассветов, закатов и девственной природы верхнего палеолита. Если вы присмотритесь, то поймете, что Коди Смит-Макфи не впервые приручает кусачих: это его герой в 2010 году водил дружбу с девочкой-вампиршей в фильме «Впусти меня».
Снимать полнометражные эпизоды «Черного зеркала» нынче в моде. В этом, к примеру, талантливый ученый (Киану Ривз) пытается оживить свою семью, погибшую в автокатастрофе, но сталкивается с неожиданным моральным выбором. Название фильма «Репродукция» говорит само за себя: ничего экстра-смелого и нового от него ожидать не стоит. Режиссер Джеффри Нахманофф больше всего известен как сценарист фильма-катастрофы «Послезавтра» и просто катастрофического «Туриста» с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли. А что касается Грустного Киану, то за время, прошедшее с выхода «Помутнения» (2006), мы как-то перестали надеяться на очередную переломную фантастическую роль в его карьере. Ясно лишь, что халтурить перед камерой этот человек не умеет, а если оправдается неофициальный синопсис, намекающий на некое «фашистско-коллективистское» будущее в фильме, «Репродукция» вполне может оказаться одной из многочисленных крепких антиутопий 2018 года.
Персонажи страшного интернет-фольклора нечасто становятся героями высокобюджетных фильмов, продюсеры которых предпочитают делать ставку на старых добрых вампиров, оборотней и ведьм. «Крипипастам» уютнее в формате сериалов – взять хотя бы «Нулевой канал» SyFy или веб-сериал «Мраморные шершни» на YouTube, основанный на легендах о Слендермэне. Во время первых сезонов «Шершней» этот персонаж еще был достоянием небольшого круга любителей ужастиков, но в 2014 году, когда двое девочек-подростков попытались убить свою одноклассницу, «чтобы впечатлить Слендермэна», его зловещую фигуру стали обсуждать все поголовно. Оставив споры о том, насколько этично снимать фильм по сюжету, который уже толкнул двух детей на убийство, можно лишь делать ставки на то, насколько эстетичным будет результат. Режиссер Сильвэн Уайт («Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом») не запятнал себе руки особо качественными фильмами, зато юная исполнительница главной роли Джои Кинг уже знакома фанатам жанрового кино («Заклятие»). Музыку написал не нуждающийся в представлении Рамин Джавади, так что, как бы ни выглядел готовый фильм, звучать он будет прекрасно.
августа
Трудно вспомнить фильм, в котором было столько же неожиданных и удачных перевоплощений, как в этой новой ленте Гаса ван Сента. Рыжий растрепанный Хоакин Феникс в гавайке и «авиаторах», Руни Мара со стрижкой под юную Миа Фэрроу и абсолютно неузнаваемый Джона Хилл, внезапно превратившийся в двойника (тоже юного) Грегга Оллмана. Вот вам и первая причина пойти на «Не волнуйся, далеко он не уйдет»: Гас ван Сент раскрывает хара́ктерный потенциал не каких-то новичков, а заслуженных голливудских звезд. Вторая причина – удивительная история художника-инвалида Джона Каллахана, которая легла в основу фильма; Каллахан, как и ван Сент, обожал черный юмор и провокации, так что появление байопика закономерно. Остается лишь пожалеть, что композитор Дэнни Эльфман не написал для фильма музыку в стиле своих провокационных панк-песенок 80-х: получилось бы совсем идеально.