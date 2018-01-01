«Богемская рапсодия», «На границе миров», «Ведьмы» и Киану-Франкенштейн

В ролях: Ева Меландер, Ээро Милонофф, Матти Боустед, Йорген Торссон, Анн Петрен

По пасторальным афишам фильма Али Аббаси трудно заподозрить, что ему присвоен рейтинг R – но если вы знакомы с жестокими книгами Йона Айвиде Линдквиста, по одной из которых снята знаменитая вампирская драма «Впусти меня», то должны быть в курсе, с кем имеете дело. «На границе миров» – экранизация рассказа Линдквиста, героиня которого работает на таможне и обладает сверхъестественным даром «читать» людей. Как только она встречает мужчину, неподвластного этому дару, производственная драма заканчивается – начинается фэнтези, триллер и даже хоррор. Фильм выдвинут Швецией на «Оскар», и, как бы мы ни болели за потенциальных претендентов украинского производства, рядом с ним мало у кого есть шансы забрать статуэтку.