«Богемская рапсодия», «На границе миров», «Ведьмы» и Киану-Франкенштейн

1 ноября в украинский прокат выйдет технотриллер с Киану Ривзом, байопик о Фредди Меркьюри, долгожданное фестивальное фэнтези «На границе миров» и фильм об ужасах средневекового захолустья.
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В ролях: Рами Малек, Адам Рауф, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло
В последние годы зрители не избалованы дотошными актерскими перевоплощениями: «Меня там нет» (2007), где Боба Дилана играли Кейт Бланшетт и Ричард Гир, окончательно доказал, что портретное сходство – не главное. Но прежде, чем мы узрим сэра Элтона Джона в забавнейшем исполнении Тэрона Эджертона, нас ждет исключение из правил: Рами Малек в образе лидера Queen – настолько достоверный, что критики говорят об одержимости звезды «Мистера Робота» духом Меркьюри. Несмотря на то, что остальные аспекты фильма критики разнесли в пух и прах, отметив, что чехарда с режиссерами Брайаном Сингером и Декстером Флетчером породила пресный продукт, полное воспроизведение выступления Queen на стадионе «Уэмбли» в 1985 году поразило даже самых закостенелых скептиков. Где еще вы сможете увидеть столь качественную кавер-группу на большом экране?
В ролях: Ева Меландер, Ээро Милонофф, Матти Боустед, Йорген Торссон, Анн Петрен
По пасторальным афишам фильма Али Аббаси трудно заподозрить, что ему присвоен рейтинг R – но если вы знакомы с жестокими книгами Йона Айвиде Линдквиста, по одной из которых снята знаменитая вампирская драма «Впусти меня», то должны быть в курсе, с кем имеете дело. «На границе миров» – экранизация рассказа Линдквиста, героиня которого работает на таможне и обладает сверхъестественным даром «читать» людей. Как только она встречает мужчину, неподвластного этому дару, производственная драма заканчивается – начинается фэнтези, триллер и даже хоррор. Фильм выдвинут Швецией на «Оскар», и, как бы мы ни болели за потенциальных претендентов украинского производства, рядом с ним мало у кого есть шансы забрать статуэтку.
В ролях: Киану Ривз, Элис Ив, Томас Миддлдитч, Джон Ортиз, Эмили Элин Линд
В Голливуде продолжается негласное соперничество двух могучих актеров трагического жанра, которые время от времени позволяют себе сниматься в фантастических середняках без какого-либо ущерба для карьеры. Честно говоря, у Джейка Джилленхола пока получается лучше, чем у Киану Ривза, и съемки в «Репродукции» для последнего – не лучший способ восстановить статус-кво: фильм снят сценаристом «Послезавтра» Джеффри Нахмановым и, за исключением Ривза, беден на громкие имена. Но сюжет все равно интригует: одержимый идеей трансгуманизма ученый-нейробиолог стремится воскресить свою семью, погибшую в автокатастрофе. Многим создание компьютерных «репродукций» не по нраву: власти, по-видимому, настроены экономить электричество, да и сами воскресенцы не рады очнуться роботами. В этом году малобюджетные технотриллеры особенно радовали; надеемся, и «Репродукция» не подкачает.
В ролях: Александра Квен, Селина Питер, Клаудия Мартини, Таня Петровски, Хаймон Мария Буттингер
Если и есть в жанре современных ужасов доминирующее направление, то это фолк-хоррор – стилизованные под кинематограф 70-х истории о народных поверьях, ведьмовских шабашах и прочих забавах людей, не испорченных прогрессом. (На одном лишь Netflix за последний год вышли два таких хита – «Ритуал» и «Апостол».) Подивившись успеху «Ведьмы» (The VVitch) американца Роберта Эггерса, немцы сняли свою вариацию: фильм «Ведьмы» Лукаса Файгельфельда повествует о суевериях в деревеньке XV века, не скупясь на кровь и подражания, – даже постер картины стилизован под легендарный немой фильм ужасов 1922 года, который называется (как бы вы думали?) «Ведьмы».