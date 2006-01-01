Что смотреть в кино на следующей неделе

В ролях: Василий Середенко, Марина Юрчак, Наоми Умань, Людмила Тесленко-Пономаренко

Быть может, трейлер снятого по сказке Сашка Лирныка «Черного казака» и произведет на вас впечатление очередной ролевой игры, отснятой в Пирогово, но поход в кино в данном случае – это возможность необычным способом помочь ветеранам АТО. Дело в том, что средства от проката пойдут на физическую реабилитацию военных и на обучение их трансцендентальной медитации как методу борьбы с посттравматическим синдромом: этим непосредственно займется Фонд Дэвида Линча. Фильм Владислава Чабанюка рассказывает о казаке, из-за недосмотра которого погибли все его товарищи; проклятый сотником, он скитается и носит траур, но получает шанс вернуть себе честь и даже завоевать любовь прекрасной вдовушки, оказав помощь захваченному татарами селу. В «Черном казаке» снялась эпатажная американская режиссер украинского происхождения Наоми Умань, которая с 2006 года изучает на исторической родине этнографию.

Напомним, 26 октября в столице также стартует фестиваль «Киевская неделя критики», на котором покажут фильмы «Счастливый Лазарь», «Дом, который построил Джек», «Пепел – самый чистый белый», «На границе миров», «Насекомые», «Мэнди» и «Диамантино».