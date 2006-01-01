Что смотреть в кино на следующей неделе

25 октября в украинский прокат выходит режиссерский дебют звезды «Окчи» Пола Дано, продолжение культового «Хэллоуина» 1978 года, диско-драма Гаспара Ноэ и украинское дарк-фэнтези «Черный козак».
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В ролях: Джейми Ли Кертис, Джуди Грир, Уилл Паттон, Ник Касл, Майлз Роббинс
Снять прямое продолжение знаменитого слэшера 1978 года, игнорирующее почти десяток франкенштейновых монстров, которые с тех пор успели создать по его мотивам разные режиссеры, доверили Дэвиду Гордону Грину. Этот мультижанровый автор ранее успел поработать с комедиями («Ананасовый экспресс» – его рук дело) и нарядить воинственного Николаса Кейджа в рубаху лесоруба задолго до «Мэнди». Теперь в его распоряжении оказалась история убийцы Майкла Майерса, терроризирующего провинцию; трое именитых продюсеров при этом следили, чтобы Грин, набивший руку на фильмах об укурках, не нашкодил в любимом миллионами хорроре. Речь о главе Blumhouse Джейсоне Блуме – патриархе современных фильмов ужасов, Малеке Аккаде – сыне продюсера оригинального «Хэллоуина» Мустафы Аккада, и, конечно же, Джоне Карпентере – режиссере первого «Хэллоуина», который также написал к новинке музыку.
В ролях: Джейк Джилленхол, Кэри Маллиган, Эд Оксенбульд, Билл Кэмп, Кейт Джонс
Наблюдать за тем, как Джейк Джилленхол переживает очередной экранный кризис среднего возраста («Враг», «Ночные животные», «Разрушение») – одно из главных удовольствий, которые может позволить себе современный зритель. На этот раз актер перевоплотится в несчастливого отца семейства, перебравшегося в прерии Монтаны: его жена к нему равнодушна, у сына – трудный возраст, а пейзаж за окном, по правде говоря, унылый. Фильм снят Полом Дано (героя которого Джилленхол так упоительно пытал в «Пленницах»), и режиссерский дебют вышел весьма убедительным – на RottenTomatoes у него 97% похвальных отзывов от критиков.
В ролях: София Бутелла, Шарлин Темпл, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Клод Гаян Молл, Жизель Пальмер
В самых громких фильмах 2018 года все танцуют, но атмосфера, мягко говоря, неуютная: так было в «Мектуб, любовь моя», так будет и в «Суспирии», а в ленте «Экстаз» от главного провокатора французского кинематографа Гаспара Ноэ зловещие танцы и вовсе являются центростремительной силой сюжета. Оказавшись под воздействием психоделиков, выпускники хореографической академии впадают в коллективное безумие; кстати, исполнительница главной роли София Бутелла («Мумия») профессионально занимается танцами с пяти лет. Документировать происходящее Ноэ позвал давнего коллегу, оператора «Необратимости» и «Входа в пустоту» Бенуа Деби, так что на всякий случай запаситесь таблетками от головокружения – и внимательно читайте этикетку.
В ролях: Василий Середенко, Марина Юрчак, Наоми Умань, Людмила Тесленко-Пономаренко
Быть может, трейлер снятого по сказке Сашка Лирныка «Черного казака» и произведет на вас впечатление очередной ролевой игры, отснятой в Пирогово, но поход в кино в данном случае – это возможность необычным способом помочь ветеранам АТО. Дело в том, что средства от проката пойдут на физическую реабилитацию военных и на обучение их трансцендентальной медитации как методу борьбы с посттравматическим синдромом: этим непосредственно займется Фонд Дэвида Линча. Фильм Владислава Чабанюка рассказывает о казаке, из-за недосмотра которого погибли все его товарищи; проклятый сотником, он скитается и носит траур, но получает шанс вернуть себе честь и даже завоевать любовь прекрасной вдовушки, оказав помощь захваченному татарами селу. В «Черном казаке» снялась эпатажная американская режиссер украинского происхождения Наоми Умань, которая с 2006 года изучает на исторической родине этнографию.
Напомним, 26 октября в столице также стартует фестиваль «Киевская неделя критики», на котором покажут фильмы «Счастливый Лазарь», «Дом, который построил Джек», «Пепел – самый чистый белый», «На границе миров», «Насекомые», «Мэнди» и «Диамантино».