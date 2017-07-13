Что смотреть на Венецианском кинофестивале

Начался один из главных кинофорумов мира – вот уже 74-й Венецианский международный кинофестиваль. «Телекритика» отобрала для вас 9 фильмов, мимо которых однозначно нельзя пройти.
Долгожданная премьера Венецианского кинофеста – третий фильм Мартина МакДоны, знаменитого ирландского драматурга и режиссера культового (не побоюсь этого слова) фильма «Залечь на дно в Брюгге». В главной роли Фрэнсис Макдорманд, которая появляется на экране до обидного редко, а также Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл и Питер Динклэйдж. История официантки, которая схлестнулась с местной полицией из-за того, что убийство ее дочери так и осталось нераскрытым, обещает быть жесткой, полной неожиданных твистов и с хлесткими диалогами – за что мы, собственно, и любим фильмы братьев МакДона. К сожалению, прокат в Украине не планируется. Пока что.
Не будет преувеличением сказать, что поклонники Гильермо Дель Торо со страхом и трепетом ожидали новую работу мексиканского кудесника: все же как для создателя «Хроноса» и «Лабиринта Фавна», предыдущий фильм режиссера, «Багровый пик», казался шагом в никуда.
Судя по трейлеру, в новой ленте Дель Торо снова сумел всех удивить: «Форма воды» больше всего напоминает лирическую мелодраму о невозможной любви глухой девушки (прекрасная Салли Хокинс) и земноводного существа, в котором легко угадывается Эйб из «Хэллбоя» – разумеется, роль паренька из воды играет Даг Джонс. Этот нечеловеческий роман разворачивается в антураже 1963 года, который выписан, как и всякий исторический антураж у Дель Торо, скрупулезно и с любовью. Не обошлось без КГБиста (только не смейтесь) по фамилии Михалков и замечательных, как всегда, актерских работ Майкла Шеннона и Майкла Сталберга.
Однозначно, одна из наиболее волнующих премьер зимы: в украинский кинотеатральный прокат «Форма воды» выйдет 22 февраля 2018 года.
Сюрприз: на фестивале покажут сразу три новых фильма великих старцев Нового Голливуда –Джеймса Тобака, Уильяма Фридкина и Пола Шредера.
Некогда повелители умов, Фридкин и Шредер давным-давно превратились в бледные копии тех яростных и неполиткорректных кинематографистов, которые создавали «Таксиста», «Синий воротничок», «Людей-кошек», «Колдуна» и «Французского связного». Между тем, подзабытые классики продолжают активно снимать, иногда успешно (например, «Киллер Джо» Фридкина с Мэтью Макконахи в главной роли).
Новый фильм режиссера – документальная лента о священнике-экзорцисте, 90-летнем Габриэле Аморте, который разрешил режиссеру не только присутствовать при сеансе изгнания бесов из прихожанки, но еще и снимать сам процесс на камеру. Помимо документальных кадров экзорцизма, в фильм включены комментарии профессиональных психологов.
По странному стечению обстоятельств, в центре новой работы Пола Шредера – тоже священник (в исполнении Этана Хоука): разочаровавшийся в религии и в людях отче собирается взорвать свою церковь вместе со всеми прихожанами, но в дело вмешивается любовь. Вряд ли «Первая реформаторская церковь» поднимется до высот классических фильмов Шредера, но посмотреть стоит хотя бы из любопытства.
Джеймс Тобак, режиссер одного из ключевых фильмов Нового Голливуда «Пальцы» и сценарист хитового «Багси», снимает нечасто и неровно, так что его новый фильм «Личная жизнь современной женщины» с Сиеной Миллер в главной роли – темная лошадка. Сам Тобак, не снимавший игровое кино свыше десяти лет, назвал эту драматическую историю о кинозвезде-убийце древнегреческой трагедией. Удастся ли режиссеру повторить успех своего фильма 1999 года «Белые и черные», покажет время и торренты: очевидно, что эти три премьеры не стоит ждать в отечественном кинопрокате.
Одна из самых главных интриг – новый фильм Даррена Аронофски, который позиционируется как фильм ужасов. С учетом того, что Аронофски снял два очень интересных жанровых эксперимента, «Пи» и «Черный лебедь», можно только приветствовать решение режиссера вернуться к жанровому кинематографу. Особенно, отметим в скобках, после такой подозрительной работы, как его предпоследний фильм «Ной».
Что касается интриги, то здесь речь идет о сюжете нового фильма, который получил название «мама!» (именно так, с маленькой буквы). Кинокритики успели развить целую конспирологическую теорию вокруг трейлера, постеров и таинственных записей в твиттере Аронофски, чтобы понять, что кроется за историей о семейной паре (Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс), к которой повадились непрошеные гости. Вывод неутешителен: дело пахнет серой. И советуют пересмотреть накануне украинской премьеры, которая стартует 14 сентября, «Ребенка Розмари».
О новом фильме Абделатифа Кешиша известно не сказать, чтобы много: нам обещают очередную трехчасовую драму чувств, которая разворачивается на средиземноморском курорте. Молодой сценарист разрывается в любовном треугольнике между обретенной любовью и женой продюсера, который собирается воплотить его сценарий в фильм.
Даже если Джордж Клуни валяет дурака в режиссерском кресле, как в фильмах «Любовь вне правил» или «Охотники за сокровищами», он привык это делать в хорошей компании звезд первой величины и, что называется, от души. Однако «Субурбикон» – во всех отношениях особый случай. История о том, что милейшие соседи в провинциальной Америке пятидесятых совсем не те, кем кажутся, была написана Джоэлом и Этаном Коэнами еще в 1986 году, по следам их первого успеха с «Просто кровью». Предполагалось, что чудо-братья приступят к съемкам «Субурбикона» в 2005 году, с Клуни в главной роли. Но в итоге Клуни досталась постановка, а с его ролью, судя по трейлеру, блестяще (как всегда, впрочем) справился Мэтт Деймон. Также в фильме снимались Джулианна Мур, Оскар Айзек и Джош Бролин, чью роль полностью вырезали при монтаже. В планах украинских кинопрокатчиков пока что не значится.
Забавная рифма: заключительная часть трилогии «Беспредел» станет фильмом-закрытием фестиваля. Такеши Китано вот уже 70 лет, но он по-прежнему полон сил: пишет, рисует, снимается (его роль в «Призраке в доспехах» – едва ли не лучшее, что было в этом фильме, если не считать цифрового ню Скарлетт Йохансон) и каждые пару лет выпускает новый фильм.
«Крестный отец» на японский лад, «Беспредел» подводит жирную черту под мифологией якудза, когда вчерашних героев слова и чести сменили коррумпированные предатели, готовые на все ради денег и власти. Разумеется, герой Такеши по имени Отомо – один из последних самураев от организованной преступности, и в финальном фильме трилогии он наконец-то рассчитается со всеми своими врагами. Две предыдущие ленты были высоко оценены в Каннах-2010 и в Венеции пять лет назад. «Последняя глава» обещает быть как минимум не хуже.