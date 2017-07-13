Что смотреть на Венецианском кинофестивале

Судя по трейлеру, в новой ленте Дель Торо снова сумел всех удивить: «Форма воды» больше всего напоминает лирическую мелодраму о невозможной любви глухой девушки (прекрасная Салли Хокинс) и земноводного существа, в котором легко угадывается Эйб из «Хэллбоя» – разумеется, роль паренька из воды играет Даг Джонс. Этот нечеловеческий роман разворачивается в антураже 1963 года, который выписан, как и всякий исторический антураж у Дель Торо, скрупулезно и с любовью. Не обошлось без КГБиста (только не смейтесь) по фамилии Михалков и замечательных, как всегда, актерских работ Майкла Шеннона и Майкла Сталберга.

Однозначно, одна из наиболее волнующих премьер зимы: в украинский кинотеатральный прокат «Форма воды» выйдет 22 февраля 2018 года.