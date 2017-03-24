Что смотреть на Docudays-2017

Режиссер: Коко Шрайбер

Производство: Нидерланды

Коко Шрайбер – известная кинодокументалистка из Нидерландов. Пятнадцать лет назад она заявила о себе фильмом «Первое убийство», в котором проанализировала сдвиги в сознании всех тех, кто вернулся из «горячих точек», от солдат до военных журналистов, которые теперь точно также не могут жить без адреналина и запаха крови, как и солдаты. Ее новая работа «Как встретить русалку» – очень личная, поскольку связана с трагической страницей истории семьи Шрайбер, за счет чего получилась в итоге получилась не менее тревожная, чем исследование военного синдрома. С одной стороны, это очень красивый фильм, с головокружительными съемками подводного мира. С другой стороны, «Как встретить русалку» представляет собой журналистское расследование, в котором Шрайбер пытается выйти на след брата, пропавшего много лет назад во время подводной экспедиции – и связывает его исчезновение с другими подобными. Необычный и талантливый симбиоз поэтического кино и фильма-расследования.