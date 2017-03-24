Что смотреть на Docudays-2017

Сегодня стартует четырнадцатый фестиваль документальных фильмов о правах человека.
марта
Режиссер: Лора Никс
Производство: США
«Согласные на все» (The Yes Men) – дуэт активистов Майка Бонанно и Энди Бичлбаума, использующих приём «боевого медиа». Это два провокатора, которые будоражат общественное мнение, устраивая сатирические перфомансы на бизнес-мероприятиях, в интернете, на телевидении и просто на улицах, чтобы привлечь внимание СМИ к животрепещущим проблемам современности. Это уже третий их совместный фильм после лент «Согласные на все» и «Согласные на все спасают мир», которые уже успели получить множество наград на выставках, фестивалях и так далее. Новая работа Бонанно и Бичлбаума посвящена проблеме таяния ледников – и борьбе с кризисом среднего возраста, который приключился с «Согласными». Фильм-открытие фестиваля обещает быть острым, провокативным и смешным.
марта
Режисеры: Леа Глоб, Метте Карла Альбрехтсен
Производство: Дания, Норвегия
Откровенный разговор о женской сексуальности, затеянный двумя молодыми женщинами-режиссерами. Леа Глоб и Метте Карле Альбрехтсен удалось добиться от своих героинь того уровня интимности, что позволил им раскрыть перед камерой свои самые сокровенные тайны. Фильм состоит из честных, эмоциональных монологов, насыщенных колоссальной энергией – не зря «Венеры» демонстрируются с возрастным рейтингом +18. По мнению авторов, эта картина очень важна для сексуального образования мужчин, которые благодаря «Венере» смогут увидеть доселе скрытые нюансы сексуальных отношений глазами своих партнерш. Ну что же, мужчины, не пропустите: для кого-то подобный опыт станет травматическим, для кого-то – познавательным, но в любом случае в жизни пригодится.
марта
Режиссер: Денис Шабаев
Производство: Россия
Таджик Фаррух – гастарбайтер, вынужденный браться за любую, даже самую грязную работу и прозябающий вместе со своим многочисленным семейством в фургоне на окраине Москвы. Таких, как он, москвичи и гости столицы называют презрительно «чурками». Но у Фаруха есть мечта: стать актером. Мечта, которая не очень-то вяжется со статусом нелегального мигранта и строгими традициями мусульманской семьи. Денис Шабаев, выпускник Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, провел со своим героем год, снимая его в разных жизненных ситуациях. А жизнь Фарруха не щадит: утром водит грузовик, вечером играет в театре. Хочет играть русскую классику, но не та фактура – в итоге зовут разве что на роли гастарбайтеров и бандитов в бесконечных телесериалах. В какой-то момент Фаррух даже оказывается в тюрьме, но все равно не теряет веры ни в себя, ни в свою мечту. «Чужая работа» – новая и очень заметная веха в фильмах, посвященных жизни трудовых мигрантов в России.
марта
Режиссер: Коко Шрайбер
Производство: Нидерланды
Коко Шрайбер – известная кинодокументалистка из Нидерландов. Пятнадцать лет назад она заявила о себе фильмом «Первое убийство», в котором проанализировала сдвиги в сознании всех тех, кто вернулся из «горячих точек», от солдат до военных журналистов, которые теперь точно также не могут жить без адреналина и запаха крови, как и солдаты. Ее новая работа «Как встретить русалку» – очень личная, поскольку связана с трагической страницей истории семьи Шрайбер, за счет чего получилась в итоге получилась не менее тревожная, чем исследование военного синдрома. С одной стороны, это очень красивый фильм, с головокружительными съемками подводного мира. С другой стороны, «Как встретить русалку» представляет собой журналистское расследование, в котором Шрайбер пытается выйти на след брата, пропавшего много лет назад во время подводной экспедиции – и связывает его исчезновение с другими подобными. Необычный и талантливый симбиоз поэтического кино и фильма-расследования.
марта
Режиссер: Тонислав Христов
Производство: Финляндия, Болгария
После премьеры этого фильма на престижном инди-фестивале «Санденс» американские журналисты писали: «Хороший почтальон» ломает все мыслимые правила создания документального фильма, и это прекрасно». Болгарский режиссер, работающий в Финляндии, Тонислав Христов балансирует в этой ленте на грани фарса, и временами может показаться, что мы смотрим тщательно срежиссированую постановку, но это не так. «Хороший почтальон» – документальный отчет о предвыборной борьбе за должность мэра в богом забытой деревеньке с гордым названием Великий Дервент. Ее величие осталось в далеком прошлом, когда местные жители вполне успешно отражали агрессию неспокойных турецких соседей, а сегодня здесь нет даже интернета. Молодежь разбежалась, кто куда, в том числе и в Украину (какой пассаж, господа еврооптимисты), а все население – ровно тридцать восемь стариков, доживающих свой век среди ослепительных красот природы и заброшенных домов. Почтальон Иван идет в мэры, потому что знает, как спасти деревню, у него есть четкий и эффективный план. У его молодого оппонента – только популистские лозунги. Кто победит?
марта
Режиссер: Павел Лозинский
Производство: Польша
Польский кинодокументалист Павел Лозинский один из последних на данный момент фильмов посвятил истории своей семьи, показанной через призму взаимоотношений с отцом. Фильм так и называется – «Отец и сын». В новом фильме, который получил название «Ты не представляешь, как я тебя люблю», в фокусе камеры Лозинского снова семейные взаимоотношения, но теперь матери с дочкой, которые приходит на прием к психотерапевту. А значит, должны быть предельно честны: и с доктором, и друг с другом, и сами с собой. Фильм о том, какой долгий путь иногда должны пройти близкие люди, потерявшиеся в непростых отношениях, прежде чем сказать те самые слова, вынесенные в заголовок фильма.
марта
Режиссеры: Угис Олте, Мортен Траавик
Производство: Норвегия, Латвия
По странному стечению обстоятельств, первой западной поп-группой, которую власти Северной Кореи пустили в страну с гастролями, стали словенцы Laibach, исполняющие индустриальный рок. Странность заключается в том, что Laibach, изначально состоявшие из художников-концептуалистов, используют в своем имидже тоталитарную эстетику – даже сценические костюмы, в которых выступают музыканты, подозрительно напоминают военную форму. Фильм рассказывает историю этой гениальной провокации: как Laibach, чьи концерты запрещали в Югославии времен маршала Тито, а сегодня – в путинской России, выступает в сердце самой тоталитарной в мире страны перед аудиторией в 1,5 тысячи человек, для большинства из которых концерт стал потрясением: такого они никогда еще не видели и не слышали. «День освобождения» будет закрывать фестиваль.