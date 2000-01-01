Что слушать зимой 2018: самые ожидаемые альбомы начала года

Хэви-метал жив. Это подтверждают ветераны Saxon, которые не дают ему умереть с 1977 года. Это все те же куртки-косухи и банданы, все те же развевающиеся, как в рекламе «Орифлейм», длинные волосы и ноги за шириной плеч во время гитарного соло – по крайней мере это слышно и видно по новой песне бодрых дедушек.