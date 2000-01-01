ТЕЛЕКРИТИКА

Что слушать зимой 2018: самые ожидаемые альбомы начала года

Крейг Дэвид, Джо Сатриани, Franz Ferdinand и другие пластинки, на которые пора собирать деньги

Культура

«Телекритика» подготовила для вас подборку самых интересных музыкальных альбомов, которые имеет смысл с нетерпением ждать в первом квартале 2018 года.


В мире столько музыки, что можно легко упустить новый релиз любимого исполнителя. Даже несмотря на то, что сейчас все новые альбомы выходят в один день – по пятницам, мировой музыкальный поток слишком стремителен. Но благодаря этой подборке вы не упустите новый альбом любимой группы, о которой вы, возможно, уже даже забыли.

12

января

Black Rebel Motorcycle Club – «Wrong Creatures»

Black Rebel Motorcycle Club

Калифорнийская рок-группа с длинным названием Black Rebel Motorcycle Club выпустила свой предыдущий альбом в 2013 году. Команда уже выложила четыре новых песни, по которым можно понять, что изменилось за 5 лет молчания – в группе начал проявляться великий Джим Моррисон из легендарных Doors.

12

января

Joe Satriani – «What Happened Next»

Joe Satriani

Джо Сатриани был учителем таких музыкантов, как Стив Вай, Кирк Хэммет (Metallica), Ларри ЛаЛонде (Primus, но не тот, в котором играл Юрий Лоза) и Алекс Сколник (Testament). И вот один из главных гитаристов планеты возвращается с новым материалом, хотя с 1986 и так выпускает по альбому раз в два года. Посмотрим, тверда ли еще рука мастера.

19

января

Black Label Society – «Grimmest Hits»

Zakk Wylde

Группа Зака Вайлда, легендарного гитариста Оззи Озборна (который не помнит, как Вайлд очутился в его группе из-за жуткого перепоя) представит миру свое новое творение под названием Grimmest Hits. К счастью, это не сборник хитов, а полностью новый материал, который должен прийтись по вкусу даже детям.

19

января

Fall Out Boy – «MANIA»

Fall Out Boy

Когда-то Fall Out Boy играли задорный коммерческий эмо-панк, но потом начали все больше скатываться в не менее коммерческую, но более слащавую поп-музыку. И это не плохо, это закономерно и честно по отношению к самим себе.

19

января

Craig David – «The Time is Now»

Craig David

Крейг Дэвид возвращается после двухлетнего перерыва! Хотя, казалось бы, что после своего хита 2000 года Walking Away он исчез навсегда, но за 18 лет певец выпустил 6 альбомов. Получится ли у него снова оседлать волну былых успехов, узнаем совсем скоро.

26

января

Ty Segall – «Freedom’s Goblin»

Ty Segall

Тай Сигал – очень продуктивный музыкант. С двадцати лет он выпускает по альбому в год и вполне заслуженно считается новой иконой гаражного рока. Десятый сольный альбом Тая выйдет раньше, чем ему исполнится 31 (подсказка: 8 июня).

2

февраля

Saxon – «Thunderbolt»

Saxon

Хэви-метал жив. Это подтверждают ветераны Saxon, которые не дают ему умереть с 1977 года. Это все те же куртки-косухи и банданы, все те же развевающиеся, как в рекламе «Орифлейм», длинные волосы и ноги за шириной плеч во время гитарного соло – по крайней мере это слышно и видно по новой песне бодрых дедушек.

9

февраля

Franz Ferdinand – «Always Ascending»

Franz Ferdinand

Еще одна культовая группа середины 2000-х годов возвращается после пятилетнего молчания. Да еще как возвращается – с новым альбомом и в Киев (правда, летом). Franz Ferdinand уже выпустили новую песню, по которой можно сделать вывод, каким будет альбом – очень мягким и слегка вальяжным. Впрочем, как и всегда.

16

февраля

Laurie Anderson & Kronos Quartet – «Landfall»

Laurie Anderson

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Легендарная Лори Андерсон, пионер электронного авангарда, супруга еще более легендарного Лу Рида (основателя культовых The Velvet Underground, скончавшегося в 2013 году), выпускает совместный альбом с камерным оркестром Kronos Quartet. Это событие достойно отдельной статьи, поскольку вклад 70-летней Лори Андерсон в культуру сложно описать в одном предложении – как и ее глубокую и проникновенную музыку.

2

марта

Moby – «Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt»

Moby

Гуру электронной музыки возвращается с новым альбомом. В последние 10 лет он сдал позиции – его последние альбомы встречали достаточно прохладно и критики, и публика. Наверное, поэтому музыкант решил задавить своих слушателей количеством, а не качеством, выпустив за 6 лет 5 альбомов. Однако новая песня с будущего релиза внушает доверие. Будем надеяться, что Moby удастся вернуть былую славу.

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