Что слушать зимой 2018: самые ожидаемые альбомы начала года

«Телекритика» подготовила для вас подборку самых интересных музыкальных альбомов, которые имеет смысл с нетерпением ждать в первом квартале 2018 года.
В мире столько музыки, что можно легко упустить новый релиз любимого исполнителя. Даже несмотря на то, что сейчас все новые альбомы выходят в один день – по пятницам, мировой музыкальный поток слишком стремителен. Но благодаря этой подборке вы не упустите новый альбом любимой группы, о которой вы, возможно, уже даже забыли.
января
Калифорнийская рок-группа с длинным названием Black Rebel Motorcycle Club выпустила свой предыдущий альбом в 2013 году. Команда уже выложила четыре новых песни, по которым можно понять, что изменилось за 5 лет молчания – в группе начал проявляться великий Джим Моррисон из легендарных Doors.
января
Джо Сатриани был учителем таких музыкантов, как Стив Вай, Кирк Хэммет (Metallica), Ларри ЛаЛонде (Primus, но не тот, в котором играл Юрий Лоза) и Алекс Сколник (Testament). И вот один из главных гитаристов планеты возвращается с новым материалом, хотя с 1986 и так выпускает по альбому раз в два года. Посмотрим, тверда ли еще рука мастера.
января
Группа Зака Вайлда, легендарного гитариста Оззи Озборна (который не помнит, как Вайлд очутился в его группе из-за жуткого перепоя) представит миру свое новое творение под названием Grimmest Hits. К счастью, это не сборник хитов, а полностью новый материал, который должен прийтись по вкусу даже детям.
января
Когда-то Fall Out Boy играли задорный коммерческий эмо-панк, но потом начали все больше скатываться в не менее коммерческую, но более слащавую поп-музыку. И это не плохо, это закономерно и честно по отношению к самим себе.
января
Крейг Дэвид возвращается после двухлетнего перерыва! Хотя, казалось бы, что после своего хита 2000 года Walking Away он исчез навсегда, но за 18 лет певец выпустил 6 альбомов. Получится ли у него снова оседлать волну былых успехов, узнаем совсем скоро.
января
Тай Сигал – очень продуктивный музыкант. С двадцати лет он выпускает по альбому в год и вполне заслуженно считается новой иконой гаражного рока. Десятый сольный альбом Тая выйдет раньше, чем ему исполнится 31 (подсказка: 8 июня).
февраля
Хэви-метал жив. Это подтверждают ветераны Saxon, которые не дают ему умереть с 1977 года. Это все те же куртки-косухи и банданы, все те же развевающиеся, как в рекламе «Орифлейм», длинные волосы и ноги за шириной плеч во время гитарного соло – по крайней мере это слышно и видно по новой песне бодрых дедушек.
февраля
Еще одна культовая группа середины 2000-х годов возвращается после пятилетнего молчания. Да еще как возвращается – с новым альбомом и в Киев (правда, летом). Franz Ferdinand уже выпустили новую песню, по которой можно сделать вывод, каким будет альбом – очень мягким и слегка вальяжным. Впрочем, как и всегда.
февраля
Легендарная Лори Андерсон, пионер электронного авангарда, супруга еще более легендарного Лу Рида (основателя культовых The Velvet Underground, скончавшегося в 2013 году), выпускает совместный альбом с камерным оркестром Kronos Quartet. Это событие достойно отдельной статьи, поскольку вклад 70-летней Лори Андерсон в культуру сложно описать в одном предложении – как и ее глубокую и проникновенную музыку.