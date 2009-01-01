Что писали западные СМИ о смерти Ареты Франклин

Вчера вечером публицист артистки Гвендолин Куинн сообщила, что обладательница несравненного голоса и 18 «Грэмми» скончалась у себя дома в окружении близких. Почти все СМИ, написавшие о смерти 76-летней Франклин, упомянули ее в заголовках не иначе как «королеву соула».
«С конца 1960-х годов г-жа Франклин привнесла праведный пыл госпелов в светские песни, которые были гораздо больше, чем просто романсами. Хиты вроде Do Right Woman – Do Right Man, Think, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman и Chain of Fools определили современный женский архетип: чувственная и сильная, терпеливая, но в конечном счете не поддающаяся управлению; любящая, но не принимаемая как должное», – пишет газета New York Times.
Журнал People назвал Арету «феноменом, который преодолел музыкальные, расовые и гендерные барьеры».
«Франклин начала свою вокальную карьеру в подростковом возрасте, исполняя госпелы в Детройтской церкви своего отца. С этого скромного старта она дошла до самых вершин, достигнув первых строчек в национальных чартах в 1967 году со своей жгучей версией песни Respect», – отметили в журнале.
ИзданиеVanity Fair вспомнило о страхах и болезнях, которые преследовали артистку последние годы:
«На протяжении десятилетий Франклин, которая боялась летать самолетами, ездила только на автобусах. В последние годы она отменила несколько концертов, в том числе отказалась от участия в фестивале джаза в Торонто в июне 2017 года, – пишет издание. – В ноябре того же года, после очередных слухов о проблемах со здоровьем, Франклин заявила изданию Us Weekly, что чувствует себя "в целом хорошо", но потеряла много веса из-за побочных эффектов от принятия медикаментов».
CNN посвятили Арете Франклин подборку материалов о карьере и личной жизни артистки.
«Универсальная артистка, ее мощный голос, обученный петь в госпеловской традиции, развивался, чтобы покорить джаз, соул, ритм-энд-блюз. Влиятельный журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей всех времен», – пишет BBC.com.
В ABC News вспомнили о фееричном возвращении королевы соула в 2009 году: «Певица, которая влияла на поколения более шести десятилетий своей культовой музыкой, в полном объеме проявила свой талант, активность и патриотизм в 2009 году, когда вновь вдохновила нацию, исполняя My Country, Tis Of Thee на первой инаугурации президента Обамы».
Напомним, в январе «Телекритика» писала о том, что Арета Франклин планировала вернуться на сцену в рамках джазового фестиваля в Новом Орлеане.
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