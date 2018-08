Что писали западные СМИ о смерти Ареты Франклин

«С конца 1960-х годов г-жа Франклин привнесла праведный пыл госпелов в светские песни, которые были гораздо больше, чем просто романсами. Хиты вроде Do Right Woman – Do Right Man, Think, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman и Chain of Fools определили современный женский архетип: чувственная и сильная, терпеливая, но в конечном счете не поддающаяся управлению; любящая, но не принимаемая как должное», – пишет газета New York Times.

Журнал People назвал Арету «феноменом, который преодолел музыкальные, расовые и гендерные барьеры».

«Франклин начала свою вокальную карьеру в подростковом возрасте, исполняя госпелы в Детройтской церкви своего отца. С этого скромного старта она дошла до самых вершин, достигнув первых строчек в национальных чартах в 1967 году со своей жгучей версией песни Respect», – отметили в журнале.