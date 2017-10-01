Что писали критики об украинском фильме «Изи», награжденном в Венеции

Об «Изи» одобрительно высказалась даже индийская пресса, когда его показали на Международном кинофестивале в Керале. Правда, журналист New Indian Express почему-то посчитал, что фильм рассказывает о «депрессивном иранце», а не итальянце.

«Посмотрите его, если любите фильмы, которые берут вас в путешествие с главным героем – это как "Маленькая мисс счастье", только мрачнее», – рекомендует портал 303 Magazine.