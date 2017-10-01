Что писали критики об украинском фильме «Изи», награжденном в Венеции

Украинско-итальянский фильм «Изи» режиссера Андреа Маньяни получил на Венецианском кинофестивале премию Kineo Diamond Award. Это одна из специальных премий мероприятия, которая вручается на протяжении уже 16 лет.
Фильм, 58% финансирования которого обеспечила украинская сторона, давно стал любимцем критиков. Портал Cineuropa озаглавил свою рецензию на него «Дорога назад к жизни усеяна бутылками крепкого украинского алкоголя». «Будучи очень редким случаем итальянско-украинской копродукции, "Изи" не уклоняется от исследования холодных, диких и горных восточноевропейских пейзажей. В отсутствие кропотливо собранных мамой обедов Изи тянется к новому опыту, и когда судьба подкладывает в его тарелку неудачу за неудачей, он открывает для себя местное гостеприимство, а "Изи" становится признанием в любви к Восточной Европе», – пишет рецензент.
Об «Изи» одобрительно высказалась даже индийская пресса, когда его показали на Международном кинофестивале в Керале. Правда, журналист New Indian Express почему-то посчитал, что фильм рассказывает о «депрессивном иранце», а не итальянце.
«Посмотрите его, если любите фильмы, которые берут вас в путешествие с главным героем – это как "Маленькая мисс счастье", только мрачнее», – рекомендует портал 303 Magazine.
«В повествовании "Изи" есть легкое преувеличение, которое часто напоминает сценарии братьев Коэн или Аки Каурисмяки и призвано сделать историю как можно более эпической, – пишет итальянское издание Sentieri Selvaggi. – Абсурдные и парадоксальные ситуации в путешествии героя развлекают аудиторию при почти полном отсутствии диалога. Очевидно, что режиссер хотел отдалиться от принципов итальянского телевидения (Маньяни ранее писал сценарии для сериалов. – Ред.) и как можно меньше отвлекать внимание зрителя диалогами».
Напомним, что нынешний Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. В программе этого года – новые фильмы Йоргоса Лантимоса, Оливье Ассайяса и Альфонсо Куарона.