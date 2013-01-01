Что не так с новой экранизацией «Убийства в «Восточном экспрессе»

С кастингом у Кеннета Брана, вроде бы, все сложилось. Тут вам и украшенный шрамами Джонни Депп, хмуро изображающий опасного гангстера, и Джуди Денч («Дом странных детей мисс Перегрин»), как всегда, убедительная в роли русской графини. Но на звездном кастинге все сравнения с классическим фильмом 1974 года, собственно, и заканчиваются.

У Сидни Люмета было теплое, живое кино – вспомните хотя бы первые сцены отправления «Восточного экспресса» с изумительными сценками на перроне или сцену казни в ночном купе, которая даже четыре десятилетия спустя смотрится так, что кровь стынет. А вот новая экранизация – это хладнокровно сконструированный блокбастер, который можно сравнить с нарисованными на компьютере видами заснеженных гор: красиво, зрелищно, даже увлекательно, но открытка никогда не заменит вид из окна поезда.

Кеннету Брана пришлось внести изменения в классический сюжет, и не всегда успешно. Во-первых, в угоду политкорректности: откуда ни возьмись среди персонажей появились чернокожий доктор и автодилер-мексиканец. (Хотя при этом режиссер упустил возможность политического заявления: все же в романе «Восточный экспресс» отправляется из города Алеппо, ныне лежащего в руинах.) Во-вторых, во имя зрелищности.

Зачем-то появилась начальная сцена, в которой Эркюль Пуаро в исполнении самого постановщика, как в почти приличном анекдоте, разрешает спор раввина, муллы и священника – выглядит это, прямо скажем, не только глупо, но и пошло.