Что не так с новой экранизацией «Убийства в «Восточном экспрессе»

Завтра на экраны выходит вот уже третья по счету экранизация классического детективного романа Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе». Кеннет Брана мужественно решил вернуть британский детектив в мультиплексы. А зря.
Перед многостаночником Кеннетом Брана («Дюнкерк», «Гарри Поттер и Тайная комната»), который с одинаковой легкостью переносит на экран Шекспира, Мэри Шелли и марвеловские комиксы, стояла непростая задача: перещеголять классическую экранизацию «Убийства…» Сидни Люметом 1974 года. Экранизацию, которую считают образцовой и критики, и зрители.
Голливудский ветеран Сидни Люмет, снявший больше полусотни фильмов для кинопроката и на ТВ (включая самую первую версию «12 разгневанных мужчин» и наиболее знаменитые его работы «Серпико» и «Собачий полдень») собрал для экранизации Агаты Кристи поистине звездный состав: легендарных актрис Ингрид Бергман («Касабланка»), Ванессу Редгрейв («Миссия невыполнима») и Лорен Бэколл («Догвилль»), а также не менее легендарных актеров Шона Коннери (не нуждается в представлении), Джона Гилгуда («Огненные колесницы») и Альберта Финни («Перекресток Миллера»). Остальные – под стать: не фильм, а маленькая энциклопедия кино.
С кастингом у Кеннета Брана, вроде бы, все сложилось. Тут вам и украшенный шрамами Джонни Депп, хмуро изображающий опасного гангстера, и Джуди Денч («Дом странных детей мисс Перегрин»), как всегда, убедительная в роли русской графини. Но на звездном кастинге все сравнения с классическим фильмом 1974 года, собственно, и заканчиваются.
У Сидни Люмета было теплое, живое кино – вспомните хотя бы первые сцены отправления «Восточного экспресса» с изумительными сценками на перроне или сцену казни в ночном купе, которая даже четыре десятилетия спустя смотрится так, что кровь стынет. А вот новая экранизация – это хладнокровно сконструированный блокбастер, который можно сравнить с нарисованными на компьютере видами заснеженных гор: красиво, зрелищно, даже увлекательно, но открытка никогда не заменит вид из окна поезда.
Кеннету Брана пришлось внести изменения в классический сюжет, и не всегда успешно. Во-первых, в угоду политкорректности: откуда ни возьмись среди персонажей появились чернокожий доктор и автодилер-мексиканец. (Хотя при этом режиссер упустил возможность политического заявления: все же в романе «Восточный экспресс» отправляется из города Алеппо, ныне лежащего в руинах.) Во-вторых, во имя зрелищности.
Зачем-то появилась начальная сцена, в которой Эркюль Пуаро в исполнении самого постановщика, как в почти приличном анекдоте, разрешает спор раввина, муллы и священника – выглядит это, прямо скажем, не только глупо, но и пошло.
Кроме того, режиссер пожертвовал главной изюминкой книги: персонажи, задумавшие идеальное преступление, вынуждены разыгрывать балаган перед случайным пассажиром, который, как на грех, оказался известным сыщиком. Но вместо иронии романа Агаты Кристи и ночных кошмаров изысканного бельгийского джентльмена в фильме 1974 года в новой экранизации нам предлагают оценить ряд театральных номеров – начиная выходом самого Брана в прологе и далее по списку актеров. Актерские номера разбавлены экшеном с непременной стрельбой, погонями и падениями с высоты.
Впрочем, экшн непременно понравился бы самой Агате Кристи: она сетовала в одном из интервью на то, что Эркюля Пуаро изображают, как правило, актеры-толстяки. А тут импозантный и подтянутый, невзирая на возраст, мужчина – отчего бы не побегать и не пострелять?
Ближе к концу театральность фильма попросту зашкаливает: Брана не постеснялся рассадить всех своих героев, как на сцене, а сам сыграл перед ними драму прямо-таки шекспировского накала. И что самое страшное – в финале нам оставляют намек на то, что «Убийство в «Восточном экспрессе» – это только первый фильм из будущей франшизы.
А что останется в памяти? Потешные усы Кеннета Брана, которые идеально отображают гигантоманию актера и режиссера: столь длинных и такой причудливой формы усов не было еще ни у одного из исполнителей роли Эркюля Пуаро. Определенно, это успех.