Как в Украине снимают фильм с любимыми актерами Тарантино, Скорсезе и Триера

В Украине снимается чешско-украинский фильм «Раскрашенный птенец», в котором заняты такие известные голливудско-европейские актеры, как Харви Кейтель, Удо Киер и Стеллан Скарсгард. «Телекритика» узнала подробности будущего фильма.
«Раскрашенная птица» (так называется книга) Ежи Косински – автобиографический рассказ о злоключениях шестилетнего мальчика-еврея, которому довелось пережить ад на земле: скрываясь от нацистов, он кочует по деревням Восточной Европы (в том числе и по оккупированной территории Украины), сталкиваясь с нечеловеческой жестокостью местных крестьян.
Чешский режиссер Вацлав Мархоул давно мечтал снять этот фильм, еще с середины нулевых – в общей сложности подготовка к съемкам заняла у Мархоула десятилетие. По его словам, он приложил немало усилий, чтобы выяснить, кому принадлежали права на экранизацию после самоубийства писателя в 1991 году и смерти его второй жены. Только в 2010 году Мархоул смог найти правообладателя и приступить к работе над сценарием.
Сценарий создавался три года и редактировался в общей сложности семнадцать раз, пока не появилась версия, окончательно удовлетворившая режиссера. Качество сценария было отмечено специалистами – в 2013 году скрипт был награжден Призом Кшиштофа Кеслевского в Каннах. Финансирование для съемок «Раскрашенного птенца» Мархоул собирал в течение четырех лет.
Главную роль – мальчика, который проходит все круги военного ада, играет десятилетний Петр Котляр из города Чески-Крумлов. Вацлав Мархаул подчеркнул, что работа с мальчиком будет самой тяжелой и ответственной частью съемок. Мало того, для начала Петру пришлось пройти психологические тесты, а на съемочной площадке будут дежурить психолог и бабушка мальчика. Что не удивительно: от описания отдельных сцен в книге Ежи Косински кровь стынет в жилах.
Из чешских актеров в фильме снимаются Петр Ванек (сыграл кондотьера Коррелью в европейском сериале «Борджиа») и Радим Фиала («Тобрук»), а также украинские актрисы Нина Шуневич и Алла Сакалова.
"Фильм, как и книга, состоит из отдельных новелл – ведь мальчик, главный герой, кочует из одного села в другое. И в каждой такой новелле должны быть главные роли, на которые режиссер изначально планировал приглашать знаковых актеров, – рассказал «Телекритике» украинский продюсер фильма Игорь Савиченко. – Ко всем актерам Вацлав обращался сам, встречался по нескольку раз, обсуждал фильм. Список претендентов был намного шире, но после того, как вы заинтересовали актера, нужно еще заинтересовать его агента. А это процесс долгий, нудный и не имеющий ничего общего с тем прекрасным образом «звездной» жизни, который нам часто показывают в голливудских фильмах о кинокухне".
Харви Кейтель (сыграл в пяти фильмах Мартина Скорсезе, в «Бешеных псах» и «Криминальном чтиве Квентина Тарантино, одна из последних работ – «Молодость» Паоло Соррентино) услышал о проекте во время фестиваля в Локарно, запросил сценарий и сразу же согласился на роль священника. Удо Киер, на протяжение вот уже 30 лет один из любимейших актеров Ларса Фон Триера, сыграет роль мельника. Другому триеровскому актеру Стеллану Скарсгарду (известен также по фильмам «Пираты Карибского моря» и «Девушка с татуировкой дракона») досталась роль нацистского офицера.
К сожалению для украинских поклонников, все три актера будут сниматься только в тех сценах, которые запланированы в Чехии.
По словам создателей фильма, сперва они пробовали снимать на цифровую камеру, но после первых проб отказались от этой затеи – их не устроил полученный результат, который давал искаженное восприятие материала. В итоге пришли к решению снимать на черно-белую 35-миллиметровую пленку, которая дает большую аутентичность. Кроме того, оператор Владимир Смутны (он уже работал на украинской копродукции «Вий 3D») работает с CinemaScope – широкоэкранная система, которая использовалась в массовом производстве фильмов только до 1967 года. Специально для этого Вацлав Мархаул подбирал съемочную команду старой школы, которая хорошо знает, как работать с такими технологиями. Все это позволит создать на экране уникальную атмосферу.
На вопрос «Телекритики», не удивляет ли вас поддержка Госкино (государство выделило на съемки 9,6 млн гривен от общего бюджета 128 млн), ведь украинские крестьяне по версии Ежи Косински принимают самое активное участие в Холокосте, Игорь Савиченко ответил:
"Меня часто удивляют проекты, которые поддерживает комиссия Госкино, особенно ее последний состав. Но в случае с «Раскрашенным птенцом» речь идет не конкретно об Украине – как по мне, это притча о состоянии мрачного средневековья, в которое может погрузиться любая страна и любой народ, которые находятся в состоянии войны и геноцида, каждый день сталкиваясь с массовыми смертями. Кроме того, это не история об Украине, Польше, Чехии или Словакии – речь идет о неком пространстве в тылу фронта. Даже диалоги прописаны на вымышленном языке, понятном всем славянам. Да и самих диалогов на весь фильм планируется не более 10 минут. Этот фильм в первую очередь – памятник войне, увиденной глазами десятилетнего мальчика".