Как в Украине снимают фильм с любимыми актерами Тарантино, Скорсезе и Триера

Чешский режиссер Вацлав Мархоул давно мечтал снять этот фильм, еще с середины нулевых – в общей сложности подготовка к съемкам заняла у Мархоула десятилетие. По его словам, он приложил немало усилий, чтобы выяснить, кому принадлежали права на экранизацию после самоубийства писателя в 1991 году и смерти его второй жены. Только в 2010 году Мархоул смог найти правообладателя и приступить к работе над сценарием.

Сценарий создавался три года и редактировался в общей сложности семнадцать раз, пока не появилась версия, окончательно удовлетворившая режиссера. Качество сценария было отмечено специалистами – в 2013 году скрипт был награжден Призом Кшиштофа Кеслевского в Каннах. Финансирование для съемок «Раскрашенного птенца» Мархоул собирал в течение четырех лет.