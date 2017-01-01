Что говорят о «Киборгах» участники АТО

Что не сошлось в моем видении, и мне показалось, что такого не было, – так это встречные танковые бои, в том числе стрелковые с пехотой. По-моему, это легкий перегиб. А также рукопашная в самом аэропорте, когда люди друг друга режут ножами. Но есть и другие моменты.

Например, на 99% наши бойцы говорят все-таки на русском языке. В фильме это соблюдено 50 на 50, я понимаю, что это дань государственной политике, но в действительности было все же иначе. Да и разговоры о мотивации немного натянутые. Помните, как герой с позывным Серпень говорит о мотивации, и потом эта же сцена повторяется после его гибели. Я считаю, что тот, кто приехал в Донецкий аэропорт, уже был достаточно мотивирован. Туда некоторые бойцы ждали отправки неделями из-за интенсивности обстрелов. Ребята действительно там сидели, как на необитаемом острове. Так что всем и так уже было ясно, зачем они здесь. Левые люди туда не попадали. И да, действительно, никого там насильно не держали. Все сражались добровольно. Именно поэтому разговор о мотивации я считаю лишним.

И споры. Люди там все время спорили, но никто не был настроен миролюбиво: мол, давайте дружить с россиянами. То, что в кадре озвучивает Мажор. Если бы это произошло в реальности, то его, мягко говоря, не поняли бы, причем все и сразу.