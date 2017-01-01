Что говорят о «Киборгах» участники АТО

Фильм Ахтема Сеитаблаева «Киборги», посвященный защитникам Донецкого аэропорта, стал одним из самых кассовых украинских фильмов за всю историю независимости.
Руслан Смещук, корреспондент, впервые использовавший термин «киборги»
"Собственно говоря, самих киборгов-то я в этом фильме и не увидел. Как мне кажется, фильм перегружен диалогами – видимо, таким образом авторы пытались раскрыть характеры героев. Но если бы я снимал этот фильм, я бы постарался раскрыть персонажей через действие, а не через диалоги.
Кроме того, я помню Донецкий аэропорт совершенно другим – все время холодно, все время темно и постоянные прилеты (обстрелы украинских позиций из минометов и более тяжелого вооружения. – «Телекритика»). И того военного ада, который я помню, я в фильме не увидел. А для меня Донецкий аэропорт – это, что называется, Сталинград наших дней".
Александр Сибирцев, военный корреспондент
"Фильм оставил по себе очень хорошее впечатление. Все герои в фильме очень узнаваемые. На 99% история получилась аутентичной – в «Киборгах» все выглядит именно так, как я видел своими глазами. Правда, в самом Донецком аэропорте я не был, меня просто не пустили. Но я был там до того, как все начиналось – и видел, как сепаратисты начинали штурмовать аэропорт. Видел интенсивность обстрела.
Ну и быт. Немытые тарелки, открытые консервы с остатками еды, конечно, присутствовали. И общение между собой – все это правдиво показано.
Что не сошлось в моем видении, и мне показалось, что такого не было, – так это встречные танковые бои, в том числе стрелковые с пехотой. По-моему, это легкий перегиб. А также рукопашная в самом аэропорте, когда люди друг друга режут ножами. Но есть и другие моменты.
Например, на 99% наши бойцы говорят все-таки на русском языке. В фильме это соблюдено 50 на 50, я понимаю, что это дань государственной политике, но в действительности было все же иначе. Да и разговоры о мотивации немного натянутые. Помните, как герой с позывным Серпень говорит о мотивации, и потом эта же сцена повторяется после его гибели. Я считаю, что тот, кто приехал в Донецкий аэропорт, уже был достаточно мотивирован. Туда некоторые бойцы ждали отправки неделями из-за интенсивности обстрелов. Ребята действительно там сидели, как на необитаемом острове. Так что всем и так уже было ясно, зачем они здесь. Левые люди туда не попадали. И да, действительно, никого там насильно не держали. Все сражались добровольно. Именно поэтому разговор о мотивации я считаю лишним.
И споры. Люди там все время спорили, но никто не был настроен миролюбиво: мол, давайте дружить с россиянами. То, что в кадре озвучивает Мажор. Если бы это произошло в реальности, то его, мягко говоря, не поняли бы, причем все и сразу.
Еще что бросилось в глаза – так это то, что когда в фильме бойцы спали, почти не было прилетов больших калибров, а на самом деле обстрелов было намного больше и они происходили регулярно. И буквы Донецкого аэропорта еще с самого начала были полностью изрешечены. Ну а в кино всего пару дырок показано.
Наконец, удивило появление Нищука (министр культуры Украины Евгений Нищук. – ТК) в роли обгоревшего капеллана. Капеллан, горевший в танке? Что он делал в танке? Напоминаю, что в фильме показаны события 2014 года, и с таким ожогом ему пришлось бы пролежать в больнице несколько месяцев. А если он действующий военный, то почему пошел в капелланы?
Ну и разные мелкие вопросы возникают. Например, во время сцены вылазки Мажора за автоматом, когда он захватил трофейную машину. Как для добровольца, он слишком быстро адаптировался. Также стоит отметить, что сепары – профессионалы, и никто из них не пошел бы без прикрытия, как это в фильме. Это невозможно, поскольку вся эта территория просматривалась.
А в целом фильм мне очень понравился".
Антон Зелинский, бармен-артиллерист
"На «Киборгах» я побывал дважды. Один раз с побратимами, другой раз с цивильными людьми. Хотелось абстрагироваться в первом случае от художественной составляющей, а во второй раз, наоборот, уделить фильму пристальное внимание.
Известно, что большинство военных фильмов в первую очередь имеют цель оправдать военные действия, укрепить патриотические настроения в обществе и героизировать участников. Со всем этим «Киборги» справляются прекрасно. Здесь и не показушная доблесть, и человеческие лица, и обыденная героическая усталость. Ты просто веришь тому, что происходит на экране. Веришь не картонным героям, а таким же людям, как и ты. И все ситуации тебе и знакомы, и понятны, и частично прожиты. Скажу больше – мы с побратимами смеялись именно в тех местах, где не смеялся никто в зале.
Так что фильм свою задачу выполняет на все сто процентов. И подобного у нас не снимали достаточно давно. Но есть и ложка дегтя. Если бы подобный фильм был снят в другой стране и не был близок бы мне настолько, как мне близки «Киборги», то мне сразу бросились бы в глаза и не до конца проявленные характеры персонажей, и не доведенная до логичного завершения концовка, и нелепо снятая повторная сцена. Но эти нестыковки видны лишь тем, кто хочет зацепиться за мелкие недоработки и возразить тому факту, что Сеитаблаев снял очень честное и душевное кино о войне. Да, это не идеальная картина, но она не оставляет равнодушными ни гражданских, ни военных. В ней нет вымысла, что для данной истории замечательно".