ТЕЛЕКРИТИКА

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Освободить украинского кинорежиссера требовали Джонни Депп, Сокуров и даже Никита Михалков

Культура

Ровно три года назад, 11 мая 2014 года, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в терроризме.


Кинорежиссер получил 20 лет якутских лагерей по заведомо сфабрикованному обвинению, причем ни для кого не секрет, что во время следствия к Сенцову применялись пытки. Сегодня «Телекритика» вспоминает, что говорили в поддержку режиссера именитые кинематографисты.
1

Майк Дауни

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"Украинский режиссер Олег Сенцов впервые попал в поле зрения международного кинофестиваля в 2012 году с фильмом «Гамер», который получил большое признание на Роттердамском кинофестивале, – написал в своей статье для авторитетного издания The Variety продюсер, заместитель председателя Европейской киноакадемии Майк Дауни. – Вдохновленный детским компьютерным клубом для видео-игр, который основал Сенцов, «Гамер» был показан в разделе фестиваля «Светлое будущее», в котором демонстрировались картины талантливых новичков. Сегодня «светлое будущее», на которое смотрит Сенцов, – это 20 лет в русской тюрьме по обвинению в терроризме.

Европейская киноакадемия организовала открытое письмо от ведущих европейских режиссеров, продюсеров и актеров, выступающих против ареста Сенцова, президенту России Владимиру Путину. Среди подписавших были Педро Альмодовар, Роберто Бениньи, Стивен Долдри, я, Агнешка Холланд, Аки Каурисмяки, Майк Ли, Кен Лоуч, Антонио Саура, Фолькер Шлендорф, Бертран Тавернье и Анджей Вайда".

2

Сергей Лозница

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"Я думаю, что Олег свою основную битву уже выиграл. Когда он сказал «нет», когда стоял на своем и не испугался – он уже победил. Мне хочется пожелать ему мужества, терпения и выносливости. Мне кажется, что с таким характером у него все эти качества есть", – заявил украинский режиссер, чей новый фильм «Кроткая» примет участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля уже на следующей неделе.
3

Агнешка Холланд

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"Это не первый случай, когда мы пытаемся защитить коллегу, чье дело вызывает множество сомнений, – рассказала в интервью «Радио Свобода» прославленный польский кинорежиссер, на чьем счету такие фильмы, как «Убить священника», «Полное затмение» и несколько эпизодов «Карточного домика». – За время рассмотрения дела Сенцова стало ясно, причем не только нам, но и некоторым нашим российским коллегам, что оно шито белыми нитками, а наш молодой коллега Олег Сенцов стал козлом отпущения в деле, к которому не имеет отношения. То, что с ним случилось, – это большая драма. Это молодой художник, который не равнодушен к судьбе своей страны и имеет мужество открыто высказывать свои взгляды. Коль скоро система карает такого человека, это значит, что бояться должны все. Думаю, таков сигнал, который тем самым российские власти посылают не только Крыму, но и самой России. Приговор Сенцову неадекватен и абсурден".

4

Джонни Депп

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В ноябре 2016 года знаменитый актер принял участие в проекте «В заключении за искусство» – акции, в которой также активно участвовали гитарист рок-группы Rage Against The Machine Том Морелло, британский певец Питер Гэбриэл и многие другие. Целью проекта было обратить внимание общественности на заключенных музыкантов, художников, писателей из Турции, Эритреи, Вьетнама, Таиланда и других стран. Джонни Депп сфотографировался с табличкой, на которой была указана дата задержания Олега Сенцова, срок и место судебного решения.
5

Александр Сокуров

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"История с арестом Сенцова мне с самого начала казалась какой-то фантастической, – поделился с порталом «Сноб» знаменитый российский режиссер, любимец ведущих европейских кинофестивалей. – Следственные органы несколько преувеличивают способность кинорежиссеров к криминальной политической деятельности. К сожалению, человек – очень маленькая величина, и, попадая в прокрустово ложе исторической ситуации, он не может защитить себя. Поэтому с кем угодно может произойти что угодно, и то, что случилось с Сенцовым, – это еще не самое страшное. Но, пожалуй, самое возмутительное.

Надеюсь, что Олег как можно скорее выйдет на волю и снимет нечто потрясающее. А иначе быть не может: всей этой историей в нем должны были вырастить личность такого масштаба, что Киноакадемия будет давать ему все призы".

6

Кшиштоф Занусси

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"Я подписал письмо в поддержку Олега, потому что все это дело выглядит очень подозрительным. Он наш коллега, кинематографист, – заявил всемирно известный польский кинорежиссер, получивший в 1985 году главный приз в Венеции за фильм «Год спокойного солнца». – Тому, кто удерживается в тюрьме, причем удерживается безвинно, все что я могу сказать: "Мы с тобой. Ты не один".
7

Никита Михалков

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Даже несмотря на свою провластную позицию, которой Михалков печально знаменит последние полтора десятка лет, этот некогда мощный художник, поставивший такие выдающиеся фильмы, как «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Без свидетелей», также не остался в стороне.

Когда председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач на церемонии закрытия ММКФ призвал российских кинематографистов присоединиться к своим западными коллегам, которые обратились к президенту РФ с призывом освободить Сенцова, к удивлению многих присутствующих Никита Сергеевич заявил: "Вы слышали о желании главы Союза кинематографистов Украины обратиться к Путину... Я бы хотел присоединиться к этому от нашего имени".

8

Вим Вендерс

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"Я не знаком с Олегом Сенцовым лично, но дважды смотрел его фильм «Гамер». Я встречался с людьми, которые хорошо его знают. И судя по фильму Сенцова и по тому, что я о нем знаю, – он порядочный человек. Вежливый и скромный, определенно не герой боевика и не террорист. Если бы у меня была возможность обратиться сейчас к Сенцову, я бы сказал: "Олег! У тебя есть друзья по всей Европе. Друзья в кинобизнесе и друзья среди зрителей. Мы тебя не подведем, мы здесь, чтобы помочь тебе". Я думаю, что единственное, чем мы можем помочь, – это сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о том, что происходит с Олегом Сенцовым. Иначе о нем забудут, и он в итоге закончит в тюрьме", – сказал Вим Вендерс, живой классик кинематографа.

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