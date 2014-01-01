Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

"Украинский режиссер Олег Сенцов впервые попал в поле зрения международного кинофестиваля в 2012 году с фильмом «Гамер», который получил большое признание на Роттердамском кинофестивале, – написал в своей статье для авторитетного издания The Variety продюсер, заместитель председателя Европейской киноакадемии Майк Дауни. – Вдохновленный детским компьютерным клубом для видео-игр, который основал Сенцов, «Гамер» был показан в разделе фестиваля «Светлое будущее», в котором демонстрировались картины талантливых новичков. Сегодня «светлое будущее», на которое смотрит Сенцов, – это 20 лет в русской тюрьме по обвинению в терроризме.

Европейская киноакадемия организовала открытое письмо от ведущих европейских режиссеров, продюсеров и актеров, выступающих против ареста Сенцова, президенту России Владимиру Путину. Среди подписавших были Педро Альмодовар, Роберто Бениньи, Стивен Долдри, я, Агнешка Холланд, Аки Каурисмяки, Майк Ли, Кен Лоуч, Антонио Саура, Фолькер Шлендорф, Бертран Тавернье и Анджей Вайда".