«Червоный» за первую неделю проката собрал 2 млн грн

Бокс-офис исторического экшена «Червоный» режиссера Зазы Буадзе за первую неделю кинотеатрального проката составил 2 млн грн. Об этом в своем Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.
Билеты на фильм приобрели более 27 тыс. зрителей.
Напомним, национальная премьера «Червоного» по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи состоялась 24 августа. Фильм создавалсяпри поддержке Госкино.
Режиссер ленты Заза Буадзе в интервью «Телекритике» рассказал об исторической достоверности в ней, исполнителе главной роли Миколе Березе, различиях между фильмом и книгой, источниках вдохновения, «Червоном» как об украинском вестерне и многом другом.
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