ТЕЛЕКРИТИКА

«Червоный» за первую неделю проката собрал 2 млн грн

Культура

Бокс-офис исторического экшена «Червоный» режиссера Зазы Буадзе за первую неделю кинотеатрального проката составил 2 млн грн. Об этом в своем Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

Билеты на фильм приобрели более 27 тыс. зрителей.

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Напомним, национальная премьера «Червоного» по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи состоялась 24 августа. Фильм создавалсяпри поддержке Госкино.

Режиссер ленты Заза Буадзе в интервью «Телекритике» рассказал об исторической достоверности в ней, исполнителе главной роли Миколе Березе, различиях между фильмом и книгой, источниках вдохновения, «Червоном» как об украинском вестерне и многом другом.

Фото: Facebook-страница проекта

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