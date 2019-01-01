«Черный ворон»: названы имена исполнителей главных ролей

Главную роль – Ворона – в картине исполнит молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный зрителям телеканала «1+1» по работе в сериалах «Центральная больница» и «Село на миллион», а также многих других украинских лентах. Как рассказал Тарас, больше всего в работе над фильмом его поддерживает отец. Он историк по образованию и с раннего детства прививал сыну любовь к родной земле:

«Мой отец – историк и филолог по образованию, и с самого детства он научил меня интересоваться своим прошлым, запоминать важнейшие события в истории страны. Поэтому о Холодном Яре я знал со школьных лет. Мне было очень приятно принять участие хотя бы в пробах этого фильма. Я невероятно обрадовался, что наконец у нас в государстве актуализируют эту тему. После того, как меня утвердили, я сразу сообщил папе, он в свою очередь выдал мне кучу книг об этом периоде в истории, чтобы я подготовился к съемкам. Сегодня после каждого съемочного дня мы с ним общаемся, я рассказываю детали работы над фильмом», – рассказал Тарас.