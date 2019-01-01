«Черный ворон»: названы имена исполнителей главных ролей

На прошлой неделе под Киевом стартовали съемки полнометражной исторической драмы «Черный ворон» по мотивам одноименного романа-бестселлера украинского писателя Василия Шкляра. Режиссер картины – Тарас Ткаченко. Занимается съемками «ТЕТ Продакшн» по заказу телеканала «1+1».
Главную роль – Ворона – в картине исполнит молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный зрителям телеканала «1+1» по работе в сериалах «Центральная больница» и «Село на миллион», а также многих других украинских лентах. Как рассказал Тарас, больше всего в работе над фильмом его поддерживает отец. Он историк по образованию и с раннего детства прививал сыну любовь к родной земле:
«Мой отец – историк и филолог по образованию, и с самого детства он научил меня интересоваться своим прошлым, запоминать важнейшие события в истории страны. Поэтому о Холодном Яре я знал со школьных лет. Мне было очень приятно принять участие хотя бы в пробах этого фильма. Я невероятно обрадовался, что наконец у нас в государстве актуализируют эту тему. После того, как меня утвердили, я сразу сообщил папе, он в свою очередь выдал мне кучу книг об этом периоде в истории, чтобы я подготовился к съемкам. Сегодня после каждого съемочного дня мы с ним общаемся, я рассказываю детали работы над фильмом», – рассказал Тарас.
Актер также поделился деталями знакомства с автором книги «Черный ворон» Василием Шкляром и работы съемочной группы.
«С режиссером фильма Тарасом Ткаченко мы работали раньше и, начиная работу над «Черным вороном», долго обсуждали эту страницу нашей истории, которую он тщательно изучал перед стартом проекта, обменивались знаниями. Автор книги Василий Шкляр, узнав, что я также родом из Черкасской области, как и он, был очень доволен. Мы с ним долго говорили о главном герое Иване, его жизни, характере и мотивах поступков».
Кроме Тараса Цимбалюка роли в ленте исполнят популярные украинские актеры Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская и другие.
Напомним, сценаристом фильма стал Тарас Антипович, оператор постановщик – Александр Кришталович. Исполнительные продюсеры – Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма – Александр Ткаченко.