Buzzfeed поучаствует в создании гида по телевидению

Ведущими What2Watch станут сам Брайан и СММ-редактор BuzzFeed UK Дионн Грант. «Когда вы смотрите телевизор, то параллельно листаете Twitter», - утверждает Грант. Судя по тому, что происходило в соцсети во время трансляции нового сезона «Мира Дикого запада», ее слова не так уж далеки от реальности.

Напомним, что помимо Twitter’а, BuzzFeed создает контент для ряда других платформ, включая Hulu, а в июле на Netflix вышел сериал об эксцентричных журналистах BuzzFeed News.