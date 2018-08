Buzzfeed поучаствует в создании гида по телевидению

Рекомендательное шоу будет выходить на платформе Twitter. Авторы программы планируют обозревать новинки телепродукции, помогая зрителю разобраться в потоке передач.

Это не первая коллаборация Twitter и BuzzFeed: ранее команды двух сайтов уже запустили утреннее ток-шоу AM to DM by BuzzFeed News. Идея новинки родилась после замечания ТВ-редактора BuzzFeed UK Скотта Брайана о том, что телекритика не так распространена, как кинокритика (наша редакция это с гордостью подтверждает). Тем не менее, популярность шоу вроде Gogglebox демонстрирует, что гиды по телепередачам могут быть не менее популярны, чем кинообзоры.