Buzzfeed поучаствует в создании гида по телевидению

Команда популярного сайта объединит силы с Twitter для производства еженедельного 40-минутного шоу #What2Watch.
Рекомендательное шоу будет выходить на платформе Twitter. Авторы программы планируют обозревать новинки телепродукции, помогая зрителю разобраться в потоке передач.
Это не первая коллаборация Twitter и BuzzFeed: ранее команды двух сайтов уже запустили утреннее ток-шоу AM to DM by BuzzFeed News. Идея новинки родилась после замечания ТВ-редактора BuzzFeed UK Скотта Брайана о том, что телекритика не так распространена, как кинокритика (наша редакция это с гордостью подтверждает). Тем не менее, популярность шоу вроде Gogglebox демонстрирует, что гиды по телепередачам могут быть не менее популярны, чем кинообзоры.
Ведущими What2Watch станут сам Брайан и СММ-редактор BuzzFeed UK Дионн Грант. «Когда вы смотрите телевизор, то параллельно листаете Twitter», - утверждает Грант. Судя по тому, что происходило в соцсети во время трансляции нового сезона «Мира Дикого запада», ее слова не так уж далеки от реальности.
Напомним, что помимо Twitter’а, BuzzFeed создает контент для ряда других платформ, включая Hulu, а в июле на Netflix вышел сериал об эксцентричных журналистах BuzzFeed News.