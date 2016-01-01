Братья Коэны снимут вестерн-сериал

Культовые режиссеры Итан и Джоэл Коэны по заказу телеканала Annapurna Television снимут сериал-антологию о Диком Западе.
Об этом сообщает Variety.
«The Ballad of Buster Scruggs» (название шоу) выйдет в формате мини-сериала и совместит кинематографические и театральные элементы.
Отметим, что планируется использовать сразу шесть сюжетных линий. Коэны выступят в качестве авторов сценария, режиссеров, а также совместят продюсерскую работу с топ-менеджерами Annapurna Television: Меган Эллисон и Сью Наегл.
Как известно, Коэны уже работали на телевидении, адаптируя картину «Фарго» в сериальный формат для телеканала FX.
О дате релиза сериала информации пока нет.