Братья Коэны снимут вестерн-сериал

Об этом сообщает Variety.

«The Ballad of Buster Scruggs» (название шоу) выйдет в формате мини-сериала и совместит кинематографические и театральные элементы.

Отметим, что планируется использовать сразу шесть сюжетных линий. Коэны выступят в качестве авторов сценария, режиссеров, а также совместят продюсерскую работу с топ-менеджерами Annapurna Television: Меган Эллисон и Сью Наегл.

Как известно, Коэны уже работали на телевидении, адаптируя картину «Фарго» в сериальный формат для телеканала FX.

О дате релиза сериала информации пока нет.