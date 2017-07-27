Брат Пабло Эскобара требует от Netflix $1 млрд за «Наркос»

В настоящее время адвокаты Эскобара ведут переговоры с Netflix. "Если мы не получим $1 млрд, мы закроем их маленькое шоу. Я в игры не играю. Да, у них в Кремниевой долине есть телефоны и всякие интересные штуки, но они не знают жизни, они не сумели бы выжить в джунглях Медельина. А я там выживал. Лучше бы им остаться в утробе матери. Вот что мы говорим таким людям, если они приезжают в Колумбию", – рассказал он.

Напомним, сериал «Наркос», начавший выходить на экраны в августе 2015 года, посвящен истории наркокартелей. На данный момент вышло уже три сезона. Выход четвертого сезона запланирован на 2018 год.

16 сентября в одном из районов Мексики был застрелен локейшн-менеджер, работавший на Netflix, выбирая натуру для съемок третьего и четвертого сезонов сериала.