Брат Пабло Эскобара требует от Netflix $1 млрд за «Наркос»

Роберто Эскобар, брат Пабло и Густава Эскобаров, которые вместе управляли огромной колумбийской сетью наркоторговли в 1970-1980-е годы пригрозил закрыть сериал «Наркос», если его производитель компания Netflix не выплатит $1 млрд за использование имени Эскобар и самого термина «нарко». Об этом он рассказал изданию Hollywood Reporter.
По словам Эскобара, он зарегистрировал права на имена всех членов Медельинского картеля, связанных с его семьей, как торговые марки и запатентовал слово narcos, которое можно перевести как «торговцы наркотиками», «наркомафия». Для торговли брендом «братья Эскобары» он создал компанию Escobar Inc.
В настоящее время адвокаты Эскобара ведут переговоры с Netflix. "Если мы не получим $1 млрд, мы закроем их маленькое шоу. Я в игры не играю. Да, у них в Кремниевой долине есть телефоны и всякие интересные штуки, но они не знают жизни, они не сумели бы выжить в джунглях Медельина. А я там выживал. Лучше бы им остаться в утробе матери. Вот что мы говорим таким людям, если они приезжают в Колумбию", – рассказал он.
Напомним, сериал «Наркос», начавший выходить на экраны в августе 2015 года, посвящен истории наркокартелей. На данный момент вышло уже три сезона. Выход четвертого сезона запланирован на 2018 год.
16 сентября в одном из районов Мексики был застрелен локейшн-менеджер, работавший на Netflix, выбирая натуру для съемок третьего и четвертого сезонов сериала.