ТЕЛЕКРИТИКА

Борис Акунин опубликовал главу из последней книги о приключениях Эраста Фандорина

Конец прекрасной эпохи скоро наступит

Культура

Пятнадцатая и последняя книга из цикла "Новый детективъ (Приключения Эраста Фандорина)" выйдет 8 февраля 2018.


Борис Акунин выложил на своей странице в Facebook отсканированные страницы первой главы о приключениях полюбившегося многим читателям сыщика Эраста Петровича Фандорина. Известно, что действие книги происходит в 1918 году, после Октябрьской революции.

Роман "Не прощаюсь" выйдет на 20-летие первой книги цикла — "Азазель", опуликованной в 1998 году. По словам самого Бориса Акунина, это заключительная книга серии .

Новая глава о похождениях легендарного сыщика. С картинками.

Фото: facebook Бориса Акунина

Борис Акунин в цикле "Приключения Эраста Фандорина" поставил задачу поэкспериментировать с различными детективными жанрами. Так, первый роман цикла "Азазель" был посвящен конспирологии, роман "Левиафан" — убийству в закрытом (герметичном) пространстве; действие книги "Любовница смерти" проходило в атмосфере декаданса и упадничества (декадентский детектив), а "Планета воды" представляет из себя технократическую повесть в духе Жюля Верна.

Три книги цикла были экранизированы — "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник".

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