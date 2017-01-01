Борис Акунин опубликовал главу из последней книги о приключениях Эраста Фандорина

Борис Акунин выложил на своей странице в Facebook отсканированные страницы первой главы о приключениях полюбившегося многим читателям сыщика Эраста Петровича Фандорина. Известно, что действие книги происходит в 1918 году, после Октябрьской революции.

Роман "Не прощаюсь" выйдет на 20-летие первой книги цикла — "Азазель", опуликованной в 1998 году. По словам самого Бориса Акунина, это заключительная книга серии .