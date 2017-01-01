Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику

"На сцене американский араб и русский еврей. Хорошо и важно, что это произошло именно в Киеве. Вы меня поняли", – сказал Oxxxymiron. После этого на сцену вышел еще и глава немецкой баттл-лиги Rap am Mittwoch Tierstar. И уже втроем они прочитали еще один трек.

Позже на сцене появилась вся команда Oxxxymiron'а и грянул завершающий концерт гимн – «Город под подошвой». Когда он закончился, рэпер откровенно предупредил, что на бис не выйдет, и поблагодарил каждого, кто пришел.

После он написал в Twitter: "Сегодня мы с окситабором и моим бро Dizaster`ом устроили большой переполох в Киеве во Дворце спорта. Спасибо каждому, кто был, это было легендарно". Битмейкер Pochy и бэк-вокалист Охра также написали посты, в которых выразили свое восхищение киевским концертом.