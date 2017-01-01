Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику

«Телекритика» посетила киевский концерт Oxxxymiron’а в столичном Дворце спорта и убедилась, что не зря Мирона называют одним из главных рэп-артистов современности.
Субботний вечер 16 декабря. Каждый, кто выходил из метро «Палац спорту», первым делом видел толпу людей: очередь на концерт Оксимирона, который был запланирован во Дворце спорта, тянулась от самой синагоги на улице Шота Руставели. Вся площадь перед концертной площадкой была забита фанатами рэпера. Тысячи людей в центре Киева ждали выступления российского еврея, прожившего большую часть жизни в Европе и окончившего Оксфорд.
Кто-то из них начал слушать Oxxxymiron’а еще в конце нулевых, когда он участвовал в онлайн-баттлах сайта hip-hop.ru. Кто-то после первого альбома «Вечный жид». Но большинство собравшихся – после последних баттлов рэпера, о которых не говорил только ленивый. Попадались уникальные персонажи: например, пришел парень, который был на самом первом (!) концерте Oxxxymiron’а в киевском Гидропарке в 2009 году. Да что говорить, Мирон сам удивился этому – и рассказал со сцены, как уже выступал во Дворце спорта на разогреве у The Prodigy четыре года назад. Тогда вместо своего бита он слышал от фанатов электронной музыки крики «Пошел нах*й» и ловил все, что летело в него из толпы. Теперь же он сам собрал 8,5 тысяч человек. Киевский Дворец спорта стал для Oxxxymiron'а самой крупной концертной площадкой после «Олимпийского» и «Ледового» в Москве.
"Привет, Киев", – не успел Oxxxymiron бросить эту фразу в зрительный зал, как толпа сразу же взорвалась криками: "Окси, Окси"! Это приветствие 8,5 тысяч фанатов скандировали практически после каждой песни.
Oxxxymiron после каждой новой песни общался с аудиторией – он хорошо знает своих фанатов,поэтому составил сетлист, который не оставит никого равнодушным. Звучали как старые и уже не совсем актуальные для самого Мирона треки (например, «В г*вне»), так и совсем новые синглы (Fata Morgana, «Пора возвращаться домой»). Настоящие боевики («Признаки жизни», «Где нас нет») сочетались с депрессивными песнями («Биполярочка», «Колыбельная», «Полигон»).
"Мы решили сделать концерт в Киеве по-настоящему особенным, поэтому сейчас на сцене появится человек, которого вы точно не ожидали здесь увидеть. Один из лучших баттл-МС мира – Dizaster", – прокричал Oxxxymiron, и тут же на сцену вышел человек, с которым они совсем недавно баттлили.
Публика тут же принялась скандировать: "Дизастер, Дизастер!" Было заметно, что самому американцу, который завязал на голове сине-желтую ленточку, все происходящее очень лестно – он даже запостил видео у себя в Twitter. А позже разместил пост в Instagram с благодарностью Oxxxymiron'у и киевской публике, в котором написал, что это был один из лучших моментов в его жизни и он очень вдохновлен.
"На сцене американский араб и русский еврей. Хорошо и важно, что это произошло именно в Киеве. Вы меня поняли", – сказал Oxxxymiron. После этого на сцену вышел еще и глава немецкой баттл-лиги Rap am Mittwoch Tierstar. И уже втроем они прочитали еще один трек.
Позже на сцене появилась вся команда Oxxxymiron'а и грянул завершающий концерт гимн – «Город под подошвой». Когда он закончился, рэпер откровенно предупредил, что на бис не выйдет, и поблагодарил каждого, кто пришел.
После он написал в Twitter: "Сегодня мы с окситабором и моим бро Dizaster`ом устроили большой переполох в Киеве во Дворце спорта. Спасибо каждому, кто был, это было легендарно". Битмейкер Pochy и бэк-вокалист Охра также написали посты, в которых выразили свое восхищение киевским концертом.
Напомним, что в прошлом году Oxxxymiron собрал «Стерео Плазу». В конце выступления он признался, что это далеко не самый мощный их концерт: шоу получилось спокойным, почти домашним. Сейчас же публика вела себя совершенно иначе, и музыканты остались довольны тем, как прошел концерт.
"А я все решаю, кто я – андеграунд или продажный г*ндон", – вопрошает Окси в своем старом треке «Песенка гремлина». Сейчас же можно с уверенностью сказать, что он далеко не андеграунд, но так и не стал продажным поп-артистом. Он меняется, его заработки растут, но Мирон остается тем же Мироном, который благодарен своей публике, независимо от того, сколько ее – 50 человек или 8,5 тысяч. Он искренен, не боится ошибаться и у него по-прежнему большие планы.