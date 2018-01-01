Более 30 украинских фильмов объявили о премьере в 2018-м

В следующем году в кинотеатральній прокат выйдет как минимум 31 украинский фильм, сообщает издание Cut Insight.

Так, ожидаются следующие премьеры: «Полина» Олиаса Барко с Жаном Рено, «Украденная принцесса» Олега Маламужа (Film.ua), «Брама» Владимира Тихого, «Казки про гроші» Алеси Моргунец-Исаенко, «Легенда Карпат» Сергея Скобуна, «Тарас. Возвращение» Александра Денисенко, «Позывной Бандерас» Зазы Буадзе, «Герой моего времени» Антонины Ноябревой, «Фокстер и Макс» Анатолия Матешко, «Круты 1918. Защита» Алексея Шапарева, «Морена» Сергея Алешечкина, «Благородные бродяги» Александра Березаня, «Ворошиловград» Ярослав Лодыгин, «Дельта» Александра Течинского, «Тайный дневник Симона Петлюры» Олеся Янчука, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Свингеры» Андрейса Экиса, «Когда падают деревья» Марыся Никитюк, «Пятая терапия» Алисы Павловской, «Ржака» Дмитрия Томашпольского, «Оккупация» Марка Гоммонда, «Урсус» Отара Шаматава, «Миф» Леонида Кантера, «Антон» Заза Урушадзе, «Перша сотня» Ярослава Пилунского, Юрия Грузинова и Юлии Шашковов, «Черкассы» Тимура Ященко, «Сотка» Александра Беляка, «Трое» Ивана Кравчишина, «Путь мертвеца» Георгия Фомина, «Бобот» Максима Ксенды и «Иней» Шарунаса Бартаса с Ванессой Паради.

Кроме того, в 2018-м могут выйти фильмы «Экс» Сергея Лысенко, «Небо» Алексея Пантелеева, «Король Данило» Тараса Химича, «Гуцулка Ксения» Алены Демьяненко, «Эгрегор» Любомира Левицкого, «Дау» Ильи Хржановского и «13 автобус» Александра Безручко.

Пока неизвестно, когда состоятся премьеры картин «Люксембург» Мирослава Слабошпицкого и «Толока» Михаила Ильенко. Постоянно переносится релиз «Давай танцуй!» Александра Березаня.