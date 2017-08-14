Бокс-офис комедии «Изи» за первую неделю проката составил 700 тыс. грн

Украинско-итальянская комедия «Изи» собрала в украинских кинотеатрах за первую неделю проката свыше 700 тыс. грн. Об этом на конференции «Кинобизнес» в рамках международного медиафорума Kyiv Media Week рассказал украинский сопродюсер фильма Олег Щербина, сообщает пресс-служба форума.

Ранее проект стартовал в итальянских кинотеатрах (в ограниченном прокате) и собрал за две недели проката около 130 тыс. евро. Кроме того, лента показала хорошую «наработку на копию» – по данному показателю «Изи» в Италии вошел в топ-5 наиболее успешных картин в прокате в 2017 году.