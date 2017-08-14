Бокс-офис комедии «Изи» за первую неделю проката составил 700 тыс. грн

Украинско-итальянская комедия «Изи» собрала в украинских кинотеатрах за первую неделю проката свыше 700 тыс. грн. Об этом на конференции «Кинобизнес» в рамках международного медиафорума Kyiv Media Week рассказал украинский сопродюсер фильма Олег Щербина, сообщает пресс-служба форума.
Ранее проект стартовал в итальянских кинотеатрах (в ограниченном прокате) и собрал за две недели проката около 130 тыс. евро. Кроме того, лента показала хорошую «наработку на копию» – по данному показателю «Изи» в Италии вошел в топ-5 наиболее успешных картин в прокате в 2017 году.
Отметим, производственный бюджет фильма составляет 1,2 млн евро, 58% из которых выделила украинская сторона.
Напомним, «Изи» – комедия, рассказывающая о приключениях депрессивного 40-летнего итальянца Исидоро (Изи), бывшего красавца и успешного пилота-автогонщика, который опустился на самое дно отчаяния и, будучи даже не в состоянии покончить с собой, вынужден подчиняться старшему брату. И вот Изи должен выполнить задание своего брата – привезти из Италии в высокогорное карпатское село гроб с телом погибшего на строительстве украинского работника. В украинский прокат фильм вышел 14 сентября.
Фото: Facebook Nicola Nocella