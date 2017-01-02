Бенедикт Камбербэтч оказался родственником автора «Шерлока Холмса»

К таким выводам пришли специалисты американской компании "Энсестри", занимающейся составлением генеалогических древ, — сообщает портал "Hollywood Reporter".

По данным компании "Энсестри", общим предком писателя и актера является Джон Гонт — первый герцог Ланкастерский и один из сыновей короля Англии Эдуарда III (1312-1377). Таким образом, 40-летний актер приходится сэру Артуру Конан Дойлю, который скончался в 1930 году, родственником в шестнадцатом колене.

По словам исследователей, ни сам актер, ни его представители не обращались в компанию с просьбой составить родословное древо Камбербэтча. Это была инициатива сотрудников "Энсестри", являющихся поклонниками актера и сериала "Шерлок". "Энсестри" пока не сообщила Камбербэтчу о его родстве со знаменитым британским писателем.





