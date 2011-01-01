Бейонсе, Да Винчи, феминистки

Что общего у Бейонсе и Соланж Ноулз, личного фотографа президента США и Леонардо да Винчи? То, что работы этих людей формировали «картинку» уходящего года.
Каким этот год увидят наши потомки в учебниках по искусству, рассказал Artsy в своем списке людей, определивших визуальную культуру 2017-го.
Артур Джафа
Работы 57-летнего Артура Джафы существуют на пересечении большого кино, галерей и поп- культуры. В 1999 году он был оператором-постановщиком фильма Кубрика «С широко закрытыми глазами», а сейчас создает клипы для звезд уровня Джей Зи. В своих работах Джафа использует архивные видео, документирующие историю чернокожего населения США, и через них показывает, как расизм по сей день пронизывает американское общество.
Adrian Younge in “New Soul Rebel” by Malik Hassan Sayeed and Arthur Jafa - NOWNESS presents from NOWNESS on Vimeo.
Клип Артура Джафы и Хасана Саида для протеже Джей Зи Эдриана Янга
Сестры Ноулз
Именно Артур Джафа вдохновил прошлогодний и крайне влиятельный «визуальный альбом» Бейонсе Lemonade. В 2017 году певице снова нашлось место среди жриц визуальной культуры: в феврале снимок певицы, сделанный 29-летней фотохудожницей Авол Эризку, набрал 7,2 млн «лайков» и стал самым популярным фото в истории Instagram. «Афрофутуристическая богиня»Соланж Ноулз, в свою очередь, сотрудничала со многими современными художниками и даже сама выставлялась в одном из храмов современного искусства – ее манифест Seventy States был показан в Современной галерее Тейт.
Юсаку Маэдзава
В мае 42-летний миллиардер Юсаку Маэдзава потратил $110,5 млн на покупку полотна Жана-Мишеля Баския. Так пуэрториканец Баския, умерший в 1988 году в возрасте 27 лет, стал самым дорогим художником в США, потеснив Энди Уорхола. Новая волна интереса к его творчеству назревала еще раньше – например, в марте Urban Decay посвятили Баския лимитированную коллекцию косметики – но именно историческая сделка Маэдзавы окончательно подтвердила культовый статус художника.
Участницы Женского марша
Создательницы знаменитой «розовой шапки», ставшей символом протеста против избрания Дональда Трампа президентом США – дизайнеры Криста Сух и Джейна Цвайман. Их творение стало столь популярным, что обрело собственную жизнь: в рамках «Проекта Pussyhat» добровольцы вязали и бесплатно раздавали шапочки участницам женского марша на Вашингтон. «Пуссихэт» попала на обложки Time и New Yorker, а в магазинах пряжи, по слухам, случился дефицит розовых ниток.
Дженни Хольцер
Дональд Трамп был не единственным мужчиной, чьи сексистские замашки вызвали настоящий бум креативного сопротивления. «Эффект Харви Вайнштейна» тоже сделал свое дело, и когда о харассменте заговорили в художественных кругах, голосом протеста стали работы Дженни Хольцер. Она создавала «Трюизмы» – высказывания, которые расклеивались в публичных местах и провоцировали у читателей разную реакцию, – начиная с 1977 года. Но никогда еще фраза «В злоупотреблении властью нет ничего удивительного» не звучала так актуально, как в 2017-м.
Рони Абовиц и Крейг Федериги
Один из инструментов, способных изменить визуальную культуру до неузнаваемости, – так называемая дополненная реальность: замена физических элементов интерфейса цифровыми, которые накладываются поверх реальных объектов. AR (от augmented reality, по аналогии с VR – виртуальной реальностью) уже заявила свои права благодаря двум людям – создателю стартапа Magic Leap Рони Абовицу и инженеру Apple Крейгу Федериги. Очки дополненной реальности Magic Leap One, продажа которых начнется через год, обещают, ни много ни мало, изменить наше восприятие мира. Безусловно, это открывает огромные возможности не только для потребителей контента, но и для его создателей, в том числе и для людей искусства.
Этторе Соттсасс
Итальянский архитектор Этторе Соттсасс (1917-2007) вместе с соратниками создал знаменитую группу «Мемфис», которая воплотила идеи постмодернизма в дизайне. Несмотря на то, что группа распалась еще в 1987 году, эстетика Соттсасса – мельтешащие узоры, броские цвета, яркий пластик – проникла в поп-культуру и сильно повлияла, к примеру, на рекламу MTV 90-х. В этом году музей MET Breuer провел большую ретроспективу его работ, а молодые творцы – от бруклинского дизайнера Миши Кана до создателей бренда одежды Dusen Dusen – то и дело признавались итальянцу в любви.
Анне Имхоф
Перформанс Анне Имхоф «Фауст» удостоился «Золотого льва» на Венецианской биеннале 2017 года. Художница не только создала 5-часовую постановку, которая демонстрировалась на протяжении 7 месяцев, но и реконструировала под нужды «Фауста» Немецкий павильон, который оставался в неизменном виде с 1938 года, когда здание подверглось реновации во вкусе германских нацистов. Это подчеркнуло антифашистский настрой постановки, а художественный метод Имхоф – она рассылала актерам сообщения с инструкциями в режиме реального времени – лишь усилил ощущение беспокойства и неуюта, в котором живут миллениалы.
Создательницы «Бесстрашной девочки»
Утром 8 марта прохожие увидели непривычный объект напротив символа Уолл-стрит, знаменитого «Атакующего быка»: путь ему преграждала «Бесстрашная девочка», работа Лиззи Уилсон и Тали Гамбинер. Позже выяснилось, что установка статуи была не независимым арт-проектом, а рекламой одного из тех самых гигантов Уолл-стрит – фирмы State Street Global Advisors. Несмотря на это, посыл «Бесстрашной девочки» (карьерное продвижение для большего числа женщин) многим пришелся по душе, и ее продолжили рассматривать как символ женской эмансипации в более широком смысле. Было даже решено продлить пребывание «Девочки» на нынешнем месте: ее уберут не раньше февраля 2018, хотя изначально проект должен был продлиться лишь 30 дней.
Эдель Родригез
Минималистичные, прямолинейные иллюстрации Родригеза появлялись на обложках Time и Der Spiegel. Среди них – Трамп, обезглавливающий Статую Свободы; он же в виде кометы, грозящей уничтожить все живое; американский флаг, прикрывающий характерное нацистское приветствие. Работы Родригеза политически бескомпромиссны, но меньшего и не стоило ожидать от художника, чья семья иммигрировала в США с Кубы в 1980-х, спасаясь от режима Кастро.
Дана Шутц и Паркер Брайт
Леонардо да Винчи
Самым древним из трендсеттеров 2017-го, по мнению редакции, оказался Леонардо да Винчи. Его «Спаситель мира» ушел с молотка за $450 млн, став самой дорогой картиной в истории и подняв вопрос о том, как в наши дни искусство пересекается с геополитикой. Как известно, изображение Христа кисти Леонардо будет выставлено в Лувре Абу-Даби – со стороны Департамента туризма ОАЭ это попытка привлечь туристов и диверсифицировать источники прибыли страны, которая практически полностью зависит от нефтяного промысла.
Пит Соуза
Баркли Л. Хендрикс
Баркли Хендрикс скончался в апреле этого года, но искусствоведы уверены, что его влияние будут ощущать на себе еще много поколений художников и дизайнеров одежды. Вместо того, чтобы следовать канонам Движения за черное искусство (Black Arts Movement), которые призывают темнокожих художников открыто требовать расовой справедливости, он действовал более подрывным образом – помещал своих героев на полотна в духе западного искусства и изображал их не бунтарями, а людьми, исполненными внутреннего достоинства.
Дэвид Хокни
80-летний Хокни считается одним из самых влиятельных художников современности – и одним из самых прогрессивных. Недавно он создал серию рисунков на iPad, а позже представил ряд работ на холстах неправильной формы и с непривычными угловыми перспективами. Популярность Хокни не ограничивается одними лишь художественными кругами: в начале года, например, он создал новый логотип таблоида The Sun.
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