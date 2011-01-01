Бейонсе, Да Винчи, феминистки

Один из инструментов, способных изменить визуальную культуру до неузнаваемости, – так называемая дополненная реальность: замена физических элементов интерфейса цифровыми, которые накладываются поверх реальных объектов. AR (от augmented reality, по аналогии с VR – виртуальной реальностью) уже заявила свои права благодаря двум людям – создателю стартапа Magic Leap Рони Абовицу и инженеру Apple Крейгу Федериги. Очки дополненной реальности Magic Leap One, продажа которых начнется через год, обещают, ни много ни мало, изменить наше восприятие мира. Безусловно, это открывает огромные возможности не только для потребителей контента, но и для его создателей, в том числе и для людей искусства.