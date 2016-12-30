BBC закрыла сериал «Дирк Джентли» с Элайджей Вудом

В BBC America не назвали причину такого решения. Однако, по информации Hollywood Reporter, сериал закрыли из-за низких рейтингов второго сезона, финальный эпизод которого вышел в субботу, 16 декабря. Сезон посмотрели менее 250 тыс. зрителей, что значительно ниже показателей первого сезона.

Напомним, сериал основан на серии романов английского писателя, автора знаменитой серии книг «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса и рассказывает о невероятных приключениях эксцентричного «холистического» детектива, расследующего мистические дела. В нем снялись, в частности, Сэмюэль Барнетт («Восхождение Юпитер», «Хитроумный план щеголей») и Элайджа Вуд.