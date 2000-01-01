Баттл-рэп как новый тип медиа

В своем традиционном виде рэп-баттлы появились в 1980-х годах. В следующем десятилетии популярность получили фристайл-баттлы, а уже в 2000-х годах баттлы начали выходить на американское телевидение. Самый известный пример – это фильм «8 миля», главную роль в котором сыграл Eminem. Первый баттл-турнир появился в 2006 году в Лондоне. Широкую популярность баттл-рэпа среди русскоязычной аудитории принес проект Versus Battle, созданный в 2013 году.

Главным идейным вдохновителем русскоязычной баттл-культуры является Oxxxymiron. Именно его баттлы «перевернули игру» и показали, что на баттле можно не только сыпать оскорбления в адрес соперника и членов его семьи, но и доносить важные и глубокие мысли, вести за собой современную молодежь.

Баттл Oxxxymiron и Johnyboy набрал 40 миллионов просмотров, став самым популярным в жанре. А поединок Оксимирона с Гнойным стал одним из главных культурных событий года в русскоязычном пространстве, о нем писали во всех соцсетях и СМИ.

В Украине также появилась своя баттловая площадка – RapSoxBattle, однако по качественно она пока существенно отличается от российского проекта. У нас также был и свой рэп-баттл года – Артем Лоик сразился с Ярмаком, по крайней мере, так его анонсировали. На деле же он стал настоящей клоунадой. Вместо того чтобы баттлить, Ярмак привел хор, своих друзей-спортсменов и актеров, которые восхищались дружбой с рэпером, и в итоге он потерял сознание.