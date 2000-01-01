Баттл-рэп как новый тип медиа

«Телекритика» рассказывает, почему баттл-рэп – это уже не просто взаимные оскорбления, а настоящая площадка для обсуждения важных вопросов и проблем, а также о том, как на данный феномен реагирует украинское телевидение.
Как баттл-рэп стал популярным
В своем традиционном виде рэп-баттлы появились в 1980-х годах. В следующем десятилетии популярность получили фристайл-баттлы, а уже в 2000-х годах баттлы начали выходить на американское телевидение. Самый известный пример – это фильм «8 миля», главную роль в котором сыграл Eminem. Первый баттл-турнир появился в 2006 году в Лондоне. Широкую популярность баттл-рэпа среди русскоязычной аудитории принес проект Versus Battle, созданный в 2013 году.
Главным идейным вдохновителем русскоязычной баттл-культуры является Oxxxymiron. Именно его баттлы «перевернули игру» и показали, что на баттле можно не только сыпать оскорбления в адрес соперника и членов его семьи, но и доносить важные и глубокие мысли, вести за собой современную молодежь.
Баттл Oxxxymiron и Johnyboy набрал 40 миллионов просмотров, став самым популярным в жанре. А поединок Оксимирона с Гнойным стал одним из главных культурных событий года в русскоязычном пространстве, о нем писали во всех соцсетях и СМИ.
В Украине также появилась своя баттловая площадка – RapSoxBattle, однако по качественно она пока существенно отличается от российского проекта. У нас также был и свой рэп-баттл года – Артем Лоик сразился с Ярмаком, по крайней мере, так его анонсировали. На деле же он стал настоящей клоунадой. Вместо того чтобы баттлить, Ярмак привел хор, своих друзей-спортсменов и актеров, которые восхищались дружбой с рэпером, и в итоге он потерял сознание.
Почему это новый тип медиа
«Мне давно казалось, что баттл-рэп – это намного больше, чем просто рифмы и панчи», – такими словами Oxxxymiron закончил свой баттл против американского рэпера Dizaster.
Баттлы превращаются в новое медиа, через которые можно обсуждать какие-то острые вопросы. Это становится возможным благодаря тому, что появляется все больше рэперов, которые являются не просто машинами для поливания грязью оппонента, но более техничными и хорошо образованными собеседниками на интеллектуальном уровне.
Баттл-рэп успешно заменяет информационную и образовательную функцию СМИ. Украинский рэпер Артем Лоик именно на Versus Battle сообщает о том, что прекратил сотрудничество с продюсером Григорием Лепсом. Oxxxymiron очень редко дает интервью и регулярно негативно высказывается о CМИ. Он едва ли не единственный, кто отказался прийти в гости к Юрию Дудю, аргументируя это тем, что на все вопросы может ответить в Twitter, а если не захочет о чем-то говорить, то и не будет, независимо от того, кто задал вопрос.
Перед баттлом с Гнойным Oxxxymiron молчал почти год, и никто, кроме его ближайшего окружения, не знал, чем он был занят. «Я просто сидел на балконе», – говорит рэпер во время баттла. Именно баттлы становятся той площадкой, на которой можно узнать новости об Оксимироне. Например, что он отказался записывать совместную песню с Major Lazer за 15 миллионов рублей или стоял у истоков создания еще одной баттловой площадки Slovo. Или даже новость о том, что его побил другой рэпер – St1m.
Баттл-рэп в украинских СМИ
В августе этого года о баттл-рэпе начали говорить практически все. Лишь некоторые СМИ упустили феномен из виду. Большая же часть из них стала более детально освещать украинский рэп, а сайт Muzmapa даже написал об истории рэпа в Украине.
Теперь он становится частью медийного пространства. Майкл Щур в первом выпуске своего LateNightShow баттлится с певицей Сашей Кольцовой, а ведущий Espresso Богдан Буткевич – с бывшим главой Наркополиции Ильей Кивой.
Кто бы что ни говорил, но хип-хоп сейчас – главный музыкальный жанр в мире, а баттлы являются одной из его основных составляющих. Поэтому в ближайшее время нам стоит ожидать, что, во-первых, украинские медиа все больше будут говорить о рэпе, во вторых, сам формат баттлов будет выходить на качественно новый уровень, окончательно перестанет основываться на взаимных оскорблениях и станет площадкой для обсуждения остросоциальных проблем.