Bad girls do it well: интервью с певицей M.I.A.

«Предупреждаю, я с похмелья. Нужно было выпить после того, как я вчера посмотрела фильм». Этой фразой Майя, британская поп-звезда тамильского происхождения, начала интервью.
На пресс-конференции вы говорили, что не согласны с тем, как Стив подал материал, и сами смонтировали бы его иначе. Вновь увидев картину вчера вечером, вы изменили мнение?
После премьеры на Сандэнсе и до вчерашнего дня я не видела Стива, он явно меня избегал! Я понимаю, он снял фильм, который понравился людям, и я не собираюсь подавать в суд или запретить показы (думаю, он боится такого поворота). Стив взял у меня пленки и поехал в Нью-Йорк, где провел с ними четыре года, не допуская меня (этому способствовало и то, что Майе не давали американскую визу - прим. авт.). Но я бы хотела внести в него несколько изменений или хотя бы увидеть до премьеры! А Стив не дал мне такой возможности, хотя я думаю, это сделало бы фильм лучше. Теперь я просто жалуюсь… (Смеется).
Почему же вы доверили фильм Стиву, а не взялись за него сами? (Стив и Майя познакомились еще в юности, когда оба учились в Лондонском колледже искусств и дизайна Saint Martins на режиссеров документального кино — прим. авт.)
У меня был сложный период в 2010-2011 годах, в это время я покинула Америку, вернулась в Европу, и у меня был сумасшедший тур. Шоу было интенсивным, трудным и важным для меня. Люди со всего мира поддерживали меня, но с другой стороны — отворачивались (в медиа говорили, что Майя зарабатывает на имидже «беженки», а то и поддерживает терроризм — прим. авт.). Любовь и ненависть перемешались и были возведены до максимума, это было очень эмоционально. Тогда я сказала Стиву, что он должен снять документальное кино об альбоме Maya, потому что люди ненавидят этот альбом. А ведь я проделала столько работы в его поддержку. Так что я отдала все свои пленки Стиву, а он изменил историю без предупреждения.
Но фильм понравился аудитории. Чувствуете ли вы себя счастливее от этого?
Да, это влияет. Я волнуюсь, потому что буду показывать фильм моей семье, родителям, и это странное ощущение.
Вы больше не выступаете, но планируете продолжать писать музыку?
Это сложно, сейчас я не увлечена музыкой. У меня есть желание сказать многое, но музыка стала настолько узким полем, что ты не можешь высказать через нее свою идентичность. Даже достигнув популярности, тебе придется ходить на «Икс-фактор» и подобные вещи. Музыка стала своего рода каталогом, набором стереотипов. Человеческое в ней исчезает, скоро останется один маркетинг и голограммы, а все мы будем принадлежать большим корпорациям. В таких обстоятельствах не может существовать противоречивых поп-звезд, даже уровня M.I.A. Так что теперь я думаю снимать кино, правда, для этого мне придется вернуться на исходные позиции, еще до того, как я начала заниматься музыкой. Все это время я писала сценарии, но они всегда о сложных вопросах, и никто не даст денег на такое кино. Так что мне нужно сделать его чуть менее проблемным, что для меня весьма непросто.
В начале фильма Стив задает вопрос, зачем вам быть «проблемной поп-звездой». Что для вас это означает?
Сейчас модно быть активистом, но все равно есть определенные рамки, когда несколько лет назад, я вышла за их пределы, пресса обрушилась на меня, меня забанили фестивали. Но никогда не было дискуссии о том, что на самом деле значит быть «проблемной звездой»? Почему именно этот человек проблемный? Почему можно касаться этого вопроса, но нельзя другого? А нужно стать в очередь? Такое ощущение, что теперь все по графику. С сентября по ноябрь, мы будем говорить о том, каково это быть женщиной; потом о том, как быть геем... Понимаете, что я имею в виду? Теперь я жду секции поп-звезд-активистов, очень узкой секции.
Я не знаю. Когда я приехала в Англию в статусе беженца (Майе было всего 10 лет — прим. авт.), все говорили, что самое большее, чего можно достичь — это стать поп-звездой. Через 15 лет я сделала это, а потом подумала: «Хорошо, а что теперь?» А потом кто-то сказал, что теперь ты должна поехать на бал, выйти замуж за принца и стать Золушкой, я сделала и это, я перебралась в Беверли-Хиллз. Но и это было не то… В конечном счете, все сводится к тому, что ты делаешь. Я люблю работать, и если дерьмо случается, я превращаю минусы в плюсы. Все должны уметь это делать: будь вы иммигрантом, беженцем, женщиной, одиноким родителем... Не важно, что происходит в твоей жизни, делай свое дело.
И все-таки, какая часть фильма вам понравилась больше всего?
Есть несколько моментов. Вчера я увидела в нем то, чего раньше не замечала. Мне понравился раздел «Born Free», потому что его Стив взял от первоначальной идеи... прежде, чем изменил повествование! (Смеется).
Фотографии: Евгений Карев