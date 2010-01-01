Bad girls do it well: интервью с певицей M.I.A.

Но фильм понравился аудитории. Чувствуете ли вы себя счастливее от этого?

Да, это влияет. Я волнуюсь, потому что буду показывать фильм моей семье, родителям, и это странное ощущение.

Вы больше не выступаете, но планируете продолжать писать музыку?

Это сложно, сейчас я не увлечена музыкой. У меня есть желание сказать многое, но музыка стала настолько узким полем, что ты не можешь высказать через нее свою идентичность. Даже достигнув популярности, тебе придется ходить на «Икс-фактор» и подобные вещи. Музыка стала своего рода каталогом, набором стереотипов. Человеческое в ней исчезает, скоро останется один маркетинг и голограммы, а все мы будем принадлежать большим корпорациям. В таких обстоятельствах не может существовать противоречивых поп-звезд, даже уровня M.I.A. Так что теперь я думаю снимать кино, правда, для этого мне придется вернуться на исходные позиции, еще до того, как я начала заниматься музыкой. Все это время я писала сценарии, но они всегда о сложных вопросах, и никто не даст денег на такое кино. Так что мне нужно сделать его чуть менее проблемным, что для меня весьма непросто.