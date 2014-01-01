Авторы «Настоящего детектива» раскрыли сюжет третьего сезона

Сценарий Ника Пиццолатто, с которым ему помогал создатель «Дэдвуда» Дэвид Милч, поставит сам шоураннер совместно с опытным режиссером Джереми Солнье – постановщиком нашумевшего триллера «Зеленая комната». Напомним, что для Ника Пиццолатто это будет первый режиссерский опыт. Главную роль исполнит «оскароносный» Махершалла Али («Лунный свет»).

Али сыграет детектива Уэйна Хейса из Северного Арканзаса, который расследует некое ужасное преступление, совершенное районе плато Озарк, что в штате Миссури. Само расследование будет разворачиваться в трех временных отрезках, так что нас опять ожидает ностальгическое погружение в другую эпоху. А так как местное население (согласно википедии) составляют, преимущественно, небогатые фермеры, то третий сезон снова возвращает нас в атмосферу Американской готики.

Количество серий и дата премьеры пока что не сообщается.

«Настоящий детектив» — криминальная антология канала HBO. В первом сезоне, который вышел в январе 2014 года, снялись Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Главные роли во второй части исполнили Колин Фаррелл и Рэйчел Макадамс.