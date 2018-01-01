Авиационный ретро-детектив: на Одесской киностудии снимают новый сериал о разведчиках

По словам создателей 12-серийного сериала, он имеет серьезный исторический бэкграунд: автор сценария Константин Коновалов давно собирал информацию о самолете «Анатра Анасаль». «Украинская авиация – это мировой бренд, по которому Украину идентифицируют в мире, – говорит он. – Зритель сможет наконец-то встретить новых украинских героев-авиаторов времен [Украинской революции], и полностью погрузиться в атмосферу Одессы – столицы украинского юга».

Продюсерами фильма выступили глава правления Одесской киностудии Андрей Осипов и основатель «ИнсайтМедиа» Владимир Филиппов, режиссером-постановщиком – украинский режиссер сербского происхождения Бата Недич (сериал «Ефросинья»).

Ранее также сообщалось, что на кинопремию «Оскар» выдвинуты уже два фильма, созданные при поддержке Госкино.