Авиационный ретро-детектив: на Одесской киностудии снимают новый сериал о разведчиках

20 сентября в Украинском культурном фонде был подписан контракт на разработку и девелопмент 12-серийного фильма «Анатра-Анасаль».
Действие детектива будет происходить в Одессе, находящейся под властью Директории. В центре сюжету – доблестный контрразведчик, пытающийся определить большевистского агента среди тех, кто имеет отношение к авиазаводу «Анатра». Героям сериала также предстоит расследовать убийство одного из конструкторов; но даже в такие смутные времена персонажи находят время на романтику – одна из сюжетных линий расскажет о любви боевого авиатора Семена к пионерке украинской авиации Евдокии Анатре.
По словам создателей 12-серийного сериала, он имеет серьезный исторический бэкграунд: автор сценария Константин Коновалов давно собирал информацию о самолете «Анатра Анасаль». «Украинская авиация – это мировой бренд, по которому Украину идентифицируют в мире, – говорит он. – Зритель сможет наконец-то встретить новых украинских героев-авиаторов времен [Украинской революции], и полностью погрузиться в атмосферу Одессы – столицы украинского юга».
Продюсерами фильма выступили глава правления Одесской киностудии Андрей Осипов и основатель «ИнсайтМедиа» Владимир Филиппов, режиссером-постановщиком – украинский режиссер сербского происхождения Бата Недич (сериал «Ефросинья»).
Ранее также сообщалось, что на кинопремию «Оскар» выдвинуты уже два фильма, созданные при поддержке Госкино.