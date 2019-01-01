Арнольд Шварценеггер начал работу над новой частью «Терминатора»

В новом «Терминаторе» у Арнольда Шварценеггера будет не главная роль. Киборга из будущего сыграет актер Гэбриел Луна, знакомый зрителям по сериалу «Агенты "Щ.И.Т."», в котором он появился в образе Призрачного Гонщика. Другие главные роли сыграют Наталья Рейес и Диего Бонета. В картине также примет участие исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон.

Режиссером картины станет Тим ​​Миллер, который рассчитывает завершить съемочный процесс осенью 2018 году с прицелом на премьеру в ноябре 2019 года. Создатель первых двух фильмов Джеймс Кэмерон, к которому в 2019 вернутся все права на «Терминатора», участвует в проекте только как продюсер.