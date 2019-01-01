ТЕЛЕКРИТИКА

Арнольд Шварценеггер начал работу над новой частью «Терминатора»

Культура

Актер приступил к съемкам фильма под рабочим названием «Терминатор 3». Новая часть франшизы станет прямым продолжением фильма «Терминатор 2: Судный день» и проигнорирует все последующие киноленты.


Об этом сообщил сам актер в видеоролике, адресованном премьер-министру и участникам конференции Climate Action Pacific Partnership, посвященной борьбе с изменениями климата, в частности, с глобальным потеплением. Шварценеггер извинился, что не сможет присутствовать из-за чрезвычайной занятости на съемочной площадке нового «Терминатора». Однако, в детали актер вдаваться не стал.

В новом «Терминаторе» у Арнольда Шварценеггера будет не главная роль. Киборга из будущего сыграет актер Гэбриел Луна, знакомый зрителям по сериалу «Агенты "Щ.И.Т."», в котором он появился в образе Призрачного Гонщика. Другие главные роли сыграют Наталья Рейес и Диего Бонета. В картине также примет участие исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон.

Режиссером картины станет Тим ​​Миллер, который рассчитывает завершить съемочный процесс осенью 2018 году с прицелом на премьеру в ноябре 2019 года. Создатель первых двух фильмов Джеймс Кэмерон, к которому в 2019 вернутся все права на «Терминатора», участвует в проекте только как продюсер.

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