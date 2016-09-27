«Аритмия», «Ученик», «Кроткая»: 3 главных фильма о современной России

Эволюция Сергея Лозницы как постановщика игрового кино выглядит очень логично: после радикального эксперимента «Счастье мое», который выглядел как документальная лента о путешествии в ад, режиссер снимает очень традиционный по форме фильм «В тумане». Третий опыт Лозницы в художественном кино, «Кроткая», стал очередным экспериментом – на сей раз на поле абсурдистской комедии. А если мизантроп Лозница снимает комедию, она непременно будет самого черного толка.

Тема обязывает. Некая женщина из провинции (Василина Маковцева) пытается выяснить, что же произошло с ее мужем: посылка, отправленная в тюрьму, возвращается. Разумеется, приехав на место, Кроткая оказывается втянутой в форменный кафкианский водоворот бюрократического абсурда, так что фильм, заявленный в качестве экранизации Достоевского, кажется куда ближе «Замку» Франца Кафки. От Федора Михайловича в «Кроткой» только название да некстати прочитанные стихи капитана Лебядкина.

Точно так же, как землемер К. стремится в Замок, Кроткая (тоже, кстати говоря, К) пытается проникнуть в Тюрьму, чтобы выяснить что-либо о судьбе своего мужа. Эта затея изначально абсурдная: не зря ведь слово «Тюрьма» прописано с заглавной буквы – Лозница очень последовательно показывает Россию как метафору глобальной тюрьмы. Но вместо того, чтобы философски осмыслить этот парадокс в стиле раннего Пелевина, режиссер уходит в сюрреалистический абсурд.