Apple и Стивен Спилберг готовят римейк сериала «Удивительные истории»

Американская корпорация Apple договорилась с принадлежащей Стивену Спилбергу студией Amblin Television о съемках сериала «Удивительные истории» (Amazing Stories), сообщает издание Select All.

Он станет римейком телевизионного хоррор-сериала Спилберга, который выходил на телеканале NBC в 80-х годах. Продюсировать сериал будет сам режиссер.

Amazing Stories – первый сериал из запланированных Apple на 2018 год. Съемки каждого эпизода, которых планируется снять 10, обойдутся более чем в $5 млн.Одновременно это первое шоу на Apple телевизионщиков Зака Ван Амбурга и Джейми Эрлихта, которых компания в июне переманила из Sony для создания оригинальных программ.Создание собственного звездного контента необходимо Apple для достижения ключевой цели — наращивания сервисного бизнеса до $50 млрд к 2020 году.

Напомним, Apple выделила бюджет в размере $1 млрд на создание собственных и приобретение прав на шоу других студий в 2018 году. За эти деньги компания может создать и купить около десяти оригинальных ТВ-шоу.

Фото: Wikipedia.org / Gage Skidmore