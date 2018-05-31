«Апгрейд»: киберпанк наступает и выигрывает

Даже Стивен Спилберг отметился фильмом «Первому игроку приготовиться» – впрочем, почему «даже»: Величайший Режиссер Второго Эшелона всегда чуял тренды каким-то запредельным нюхом.

Судя по всему, моду на этот маргинальный жанр, в котором «культовых» фильмов, провалившихся в свое время в прокате, было куда больше, чем коммерческих и по-настоящему творческих удач, ввел Дени Вильнев со своим римейком «Бегущего по лезвию». Парадокс в духе киберпанка: римейк Вильнева и не окупился в прокате, и это далеко не лучший фильм в фильмографии канадского кудесника. Хотя справедливости ради отметим, что киберпанковая «История всей твоей жизни» закрывала первый сезон «Черного зеркала», вышедший на малые экраны еще семь лет назад. Вот вам еще один аргумент в пользу того, что сегодняшние тренды в кино задает телевидение.

Среди перечисленных картин, куда также можно отнести и «Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (премьера – март 2017 года), по традиции оказалось не так уж и много по-настоящему интересных работ. Не стали откровениями и более ранние ленты «Превосходство» Уолли Пфистера (2014) и «Теорема Зеро» (2013) Терри Гиллиама, что особенно удивительно: визуальный вклад его «Бразилии» (1985) в жанр киберпанка огромен. В чем же заключается парадокс? Почему так мало удачных фильмов в одном из наиболее интригующих жанров кинофантастики?

Ответ на этот вопрос нам может дать как раз новый фильм Ли Уоннелла, который наряду с «Анонимом» Эндрю Никкола стал самой большой удачей жанра за последнее время.