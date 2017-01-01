Антонио Бандерас сыграет во втором сезоне антологии «Гений»

Сериал расскажет о невероятно насыщенной личной и профессиональной жизни одного из самых влиятельных гениев прошлого столетия. По мнению вице-президента Nat Geo Каролин Бернштейн, Антонио Бандерас («Десперадо», «Кожа, в которой я живу») идеально вписывается в образ страстного и харизматичного Пикассо.

Напомним, что первый сезон антологии «Гений», которая стала первым художественным сериалом National Geographic, стартовал 25 апреля 2017 года. Он был посвящен гению Альберта Эйнштейна, которого сыграл Джеффри Раш («Пираты Карибского моря», «Жизнь и смерть Питера Селлерса»).

Исполнительными продюсерами проекта остаются Рон Ховард («Игры разума»), Брайан Грейзер («24 часа»), Гиги Притцкер, Фрэнки Кальфо и шоураннер сериала Кеннет Биллер («Восприятие»). Производство на контроле у студий Imagine Entertainment, OddLot Entertainment и EUE/Sokolow. Съемки начнутся уже в этом году, а премьера состоится в следующем году.