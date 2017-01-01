Англоязычный «Букер» снова получил американский писатель

Обладателем англоязычной Букеровской премии (50 тыс. фунтов) в 2017 году стал писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо». Таким образом, он – уже второй американец, получивший эту премию, которую вручают автору лучшего англоязычного романа, изданного в Британии, сообщает украинская служба BBC.
«Линкольн в бардо» является первым большим романом Сондерса, который до сих пор был больше известен своими рассказами. Судьи премии назвали книгу "крайне оригинальной" и "глубоко трогательной".
В романе речь идет об американском президенте Аврааме Линкольне, который оплакивает смерть младшего сына. Действие книги происходит на кладбище и охватывает одну ночь. Бардо -– это буддистская концепция, обозначающая переходное состояние между смертью и перерождением. Замысел романа Сондерс вынашивал 20 лет.
Автор боролся за победу с пятью другими участниками шорт-листа: британцами Али Смитом и Фионой Мозли, американцами Полом Остером и Эмили Фрайдлунд, а также британско-пакистанским автором Мохсин Хамидом.Сондерс был фаворитом букмекеров.
Напомним, в прошлом году англоязычный «Букер» впервые достался американцу -– поэту и прозаику Полу Битти за роман «Распродажа».
Существует также международная Букеровская премия (The Man Booker International Prize), которую вручают за романы, написанные на любом языке и переведенные на английский. В этом году ее удостоился израильский писатель Давид Гроссман и переводчица Джессика Коэн из США за книгу «Лошадь входит в бар».
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