Анджелина Джоли спродюсировала анимацию по сценарию украинки

Американская актриса, режиссер и сценарист Анджелина Джоли стала продюсером мультфильма «Кормилица», снятого по сценарию Анита Дорон, которая родом из закарпатского городка Берегово, сообщает ресурс Films.com.ua.

Премьера анимации состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре.

Сценарий мультфильма написан по мотивам книги канадской писательницы Деборы Эллис. По сюжету, девочка Парван вынуждена выйти замуж за парня, чтобы помогать семье в сложное время, когда ее отца сажают в тюрьму. Действие происходит в Афганистане во времена, когда там правили талибы.