ТЕЛЕКРИТИКА

Анджелина Джоли спродюсировала анимацию по сценарию украинки

Культура

Американская актриса, режиссер и сценарист Анджелина Джоли стала продюсером мультфильма «Кормилица», снятого по сценарию Анита Дорон, которая родом из закарпатского городка Берегово, сообщает ресурс Films.com.ua.

Премьера анимации состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре.

Сценарий мультфильма написан по мотивам книги канадской писательницы Деборы Эллис. По сюжету, девочка Парван вынуждена выйти замуж за парня, чтобы помогать семье в сложное время, когда ее отца сажают в тюрьму. Действие происходит в Афганистане во времена, когда там правили талибы.

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Как известно, ранее украинка написала сценарии к фильмам The Lesser Blessed, где выступила еще и в качестве режиссера, «Конец тишины», «Европа», «Восток» (The End of Silence, Europa , East).

Фото: Wikimedia.org / Remy Steinegger

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