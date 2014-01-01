Настя Шевченко: «Культурная децентрализация проходит быстрее, чем мы думаем»

У меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть ответ, что такое культурная афиша здорового человека.

Давайте попробуем сначала о культурной афише, а потом вернемся к культуре.

Культурных мероприятий в этом и других городах Украины немало. Когда мы говорим, что нам некуда пойти, мы не столько лукавим, сколько показываем свою неинформированность. В отличие от набора мероприятий, которые существуют, система информирования общества о них очень неразвита. Многие спектакли, выставки – они все, на мой взгляд, работают на свою целевую аудиторию, и получается, что люди, которые вне этой ЦА, в нее и не попадут.

С одной стороны, культурная афиша нужна, чтобы вывести в прожектор информационного поля те мероприятия, которые не освещены должным образом. С другой стороны, это возможность предложить некие мероприятия, которые считаются не форматом, на самом деле таким не являясь. В основном это какие-нибудь выставки современного искусства – принято считать, что это очень сложно, очень, только ценитель поймет. Не стоит так думать о своих зрителях.

Как вы готовите программу?

У нас есть два канала. Первый – это персональная подборка тех, кто работает на нашу программу: редактор, продюсер, я предлагаю события. Но это все работает только по Киеву. Поэтому мы большую надежду возлагаем на регионы – каждый город должен прислать свои мероприятия. Это одна из основных идей работы Общественного в целом и конкретно нашей передачи. Необходимо налаживание связи с регионами, потому что сейчас все выглядит так, словно есть Киев и остальная Украина. Мероприятий очень много, крутые проекты развиваются в разных городах. Культурная децентрализация происходит гораздо ярче и быстрее, нежели мы об этом знаем.

Дальше из того, что мы получили, делаем отбор по определенным критериям, скажем, нам предпочтительно захватить как можно больше городов Украины. Также смотрим по актуальности мероприятий. Они бывают разные, и понятие культуры у людей разнится, например, заявки на съемки сюжета о выставке декоративных голубей мы тоже периодически получаем.

Декоративные голуби – это тоже довольно узкая аудитория.

Очень узкая. А еще я не уверена, что это формат культурной афиши. Я, конечно, предпочла бы взять спектакль, а не выставку декоративных голубей.

В любом случае культурная афиша здорового человека очень субъективна.

Мы идем к тому, чтобы это была полностью авторская передача, но я еще не вполне светский персонаж, что ли. В силу особенностей своей жизни я только начинаю активно взаимодействовать с внешним миром. С одной стороны, посещаю немало мероприятий, а с другой – недостаточно много, чтобы быть в центре всех событий, адекватно и без посторонней помощи их отбирать.

Вы имеете в виду, что вам нужен опыт?

Мне необходимо чаще выходить из дома.

Вы редко выходите из дома?

Конкретно на такие события. Мне пока тяжело воспринимать много информации, поэтому я не могу пойти на все выставки. Очень редко хожу на открытия – мне тяжело, когда много людей, все пьют, на картины ты не посмотришь. Мне проще прийти под конец, когда уже все, кому нужно, посмотрели, и я могу насладиться.

У вас есть афиша мероприятий на неделю. Что вы выбираете для себя?

Я люблю все, что связано с art in science. Это научно-популярные мероприятия, когда ученые представляют свои инновации, дети показывают свои разработки для зрителя. Графики молодых художников тоже всегда очень интересны. Это возможность знакомиться с чем-то самым живым и актуальным. Еще с удовольствием анонсировала бы премьеры украинского кино, но они выходят в не очень большом объеме, хотя каждый год производство растет.

Вы говорите в целом об украинском кино или о кино такого плана, как «Червоний», то есть более патриотического?

Я плохо перенесла фильм «Червоний». Они взяли очень благодатную тему – тюряжка, это все, и сделали ее, на мой взгляд, как бы это сказать, как будто им было наплевать, о чем они рассказывают.

Не было души?

Вот как бы да. Очень клишировано. В Украине очень крутые актеры, поэтому я даже не знаю, кому предъявить претензии. Сценаристам, пишущим эти слова, которыми ни один нормальный человек не разговаривает? Это же тюрьма, это же политически, можно было рыдать весь фильм. Но нет. Поэтому я говорю об украинском кино в принципе – от «Сторожевой заставы», которая меня тоже немного расстроила своими диалогами (но, насколько я понимаю, это было снято в рамках жанра очень достойно), до фильмов, которые принято маркировать как некий артхаус, хотя сами фильмы доступны для намного более широкой аудитории, чем принято считать. Мой хит сезона – картина «Припутни». Она маркирована как комедия, хотя вовсе не комедия. И это один из самых смешных фильмов, которые я видела в последнее время. Мне кажется, что у каждого человека есть эти кадры из прошлого, этот кусок жизни, эта дорога между Нежином и Каменкой.

И все же о культуре здорового человека. Как вы оцениваете, что хорошо, а что плохо и безвкусно?

Даже внутри себя я редко занимаюсь оценкой. Я не даю оценку тому или иному мероприятию. Для меня мероприятия делятся по двум категориям: порадует ли оно лично меня и на высоком ли уровне оно сделано. Одна категория накладывается на другое. Например… Вот не знаю, можно ли считать показ мод культурным мероприятием?

Я думаю, можно – оно же имеет значение для культуры.

Имеет, особенно в последнее время. Вот они мне очень редко бывают интересны. Но если я туда попадаю, то оцениваю, сделаны ли они с уважением к зрителю, есть ли что сказать самому дизайнеру или он плевать хотел на зрителя, на моделей и вообще на всех.