«Американские боги»: продолжения не последует?

Официальная причина – творческие разногласия Грина и Фуллера с компанией Fremantle Media, которая снимает сериал по заказу канала Starz. Но согласно источникам Deadline, главная причина ухода заключается в том, что на второй сезон был существенно урезан производственный бюджет. Якобы бюджет первого сезона оказался раздутым до уровня «Игры престолов» (это цитата из Deadline), так что на втором сезоне глава Fremantle Media Данте Ди Лорето существенно закрутил гайки.

Любопытно, что половина сценария второго сезона, в котором будет 10 эпизодов (то есть на два больше, чем в первом), уже написана. Вопрос, кто теперь станет у руля проекта, остается открытым. Автор романа Нил Гейман исключается – как раз в данный момент он трудится исполнительным продюсером на экранизации собственного романа «Добрые знамения», который снимается для Amazon. И хотя Fremantle Media уверяет, что второму сезону быть, согласитесь – тревожно.