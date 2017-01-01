Amazon показала трейлер нового фильма с Шарлиз Терон и Амандой Сейфрид

Компания Amazon Studios представила первый трейлер криминальной комедии «Опасный бизнес», главные роли в которой исполнили Шарлиз Терон, Аманда Сейфрид, Дэвид Ойелоуо («Линкольн», «Дворецкий», «Сельма») и Джоэл Эдгертон («Воин», «Великий Гэтсби», «Козырные тузы», «Черная месса»).
Фильм рассказывает о сотруднике фармацевтической компании, который, узнав секретную формулу, имеющую мировое значение, с целью наживы инсценирует свое похищение. Только начальницу его судьба совсем не волнует: смерть похищенного сотрудника является самым оптимальным вариантом для нее ради блага компании.
Режиссером фильма выступил Нэш Эдгертон («Квадрат» с Дэвидом Робертсом, Клер Ван дер Бум, Джоэлом Эдгертоном), сценарий написал Энтони Тамбакис («Воин»).
В прокат «Опасный бизнес» выйдет весной.