Алексей Горбунов и Виктор Придувалов снимут фильм о Киеве

Актер Алексей Горбунов и режиссер Виктор Придувалов пишут сценарий фильма о Киеве, к съемкам которого планируют приступить в мае. Об этом Горбунов рассказал в интервью «Радио Свобода»

"Мы сейчас с ним месяц сами пишем сценарий, потому что писать некому. Вот тупо сидим и пишем сами, потому что тема нам известна. Это будет история о Киеве, о любви. В мае мы хотим снимать. Потому что о Париже - 100 картин, о Нью-Йорке - 200 картин, о Риме и Лондоне - по 50 картин, о Москве - 100 картин, о Петербурге - 50 картин, а о Киеве - ни одного!", - сказал он.

По словам актера, картина будет сниматься за собственные деньги. "Вплоть до того, чтобудем закладывать машины. Деньги все равно найдем. Я не хочу ничего у государства брать. За три года у нас я понял, что, во-первых, это долго, очень долго, даже если тебя утвердят, дадут деньги", - добавил он.

Принимать участие в создании фильма будет около 20 человек. "Как говорит Виктор Придувалов, у нас будет группа спецназа от кино. Это будут лучшие. Это будет группа из 20 человек, которые будут сами участниками фильма. Но это 20 лучших!", - отметил Горбунов.

Напомним, в феврале на телеканале «2+2» стартовал криминальный сериал «Одиночка» с Алексеем Горбуновым в главной роли.